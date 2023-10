Argy : dimanche c'est le coing des bonnes affaires

C'est la 15ème édition de cet évènement devenu un incontournable en Boischaut Nord, la fête du coing organisée par l'Association des Amis du Coing d'Argy c'est dimanche 10 h dans la cour du château.

Plus d'une cinquantaine d'artisans et de métiers de bouche ont déjà réservé leur place. Cette année l'association impose à chacun d'entre eux d'accorder leur discipline (art ou cuisine) au coing.

De New-York à Argy

Tout droit venu de Paris, avant un passage par New-York, Thomas Henry, le nouveau propriétaire du château qui accueille l'évènement, est devenu un membre actif de l'A.A.C.A au plus grand bonheur de la vice-présidente Michelle.

Avec sa femme et ses deux enfants, ils font vivre ce lieu, patrimoine Argycien, en gîte, en salle de conférence et de mariage, et organisent aussi des visites publiques selon les périodes.

La recette de la gelée d'accord, mais le jus c'est secret défense

Les produits de Nénette. - Maxime Daniel

Bernadette aussi appelée Nénette dans le milieu (à Argy) est l'une des spécialistes de la gelée de coing. Elle livre volontiers sa recette en réécoute sur le site de France Bleu , mais malheureusement, celle du jus de coing et de pomme c'est top secret.

Si vous voulez vous essayer à la gelée, à la compote, la confiture ou la pâte de coing, rendez-vous dimanche à 10 h au château d'Argy. Une demi-tonne de coing vous y attend.