A Frotey les Lure en Haute Saône, les participants du 205 Africa Raid se sont retrouvés ce samedi, un mois avant le grand départ, pour une journée de contrôles techniques et d'essais sur piste. Sous le parrainage d'Ari Vatanen, 4 fois vainqueur du Dakar et champion du monde des rallyes.

Comme une ambiance de Paris-Dakar hier ce samedi à Frotey les Lure en Haute Saône. Les participants du 205 Africa Raid se sont retrouvés, un mois avant le grand départ, pour une journée de contrôles techniques, de contrôles administratifs et d'essais sur piste, sous le parrainage d'un grand monsieur du rallye: Ari Vatanen, 4 fois vainqueur du Dakar entre 1987 et 1991, et champion du monde des rallyes en 1981.

C'est la 15e édition du 205 Africa Raid, organisé par la famille Jacquot de Frotey les Lure, 10 jours de raid dans le désert marocain, avec 74 équipages au départ cette année de l'aventure, tous sur Peugeot 205. Un raid sans chrono ni classement, pour le plaisir, comme l'a imaginé Philippe Jacquot, le créateur de l'épreuve. Les 205 sont préparées spécialement pour le désert, rehaussées, avec protège-carter, système de navigation GPS, gonflage automatique des pneus. Pour un équipage de deux , il faut compter un budget de 8000 euros, c'est le prix de l'aventure. beaucoup de concurrents bouclent le budget grâce à des sponsors locaux.

L'une des 74 Peugeot 205 parée au départ © Radio France - Christophe Mey

Au milieu de ces pilotes amateurs et de leurs familles, Ari Vatanen ne boude pas son plaisir. Toute la journée entre autographes et selfies, il n'arrête pas, disponible pour petits et grands, toujours avec le sourire. Le champion finlandais a gardé de nombreux fans dans le milieu de la course auto:"Les gens me disent: Ari, merci de nous avoir fait rêver. J'ai couru après mes rêves et en même temps j'ai fait rêver les autres. _D'une certaine manière, les gens étaient avec moi dans la voiture._"

Les participants au 205 Africa Raid se retrouveront à Algésiras dans le sud de l'Espagne le 20 octobre pour prendre le bateau et rejoindre le Maroc pour vivre ces 10 jours de raid dans le désert.