VIDÉO - Armada 2019 à Rouen : "J'ai passé une nuit sous la tente au camping flottant"

Pendant toute la durée de l'Armada, on peut dormir sous la tente en bord de Seine. 20 tentes écologiques en carton ont été installées. Flavien Groyer, l'un de nos journalistes, a testé pour vous le camping flottant.

Pendant l'Armada, on peut dormir sous la tente sur le camping flottant

Rouen, France

Pendant l'Armada, il est possible de dormir sous tente au bord de la Seine. Un camping flottant a été aménagé avec une vingtaine de tentes en carton. On peut ainsi dormir tout près des bateaux et profiter de la vue au petit matin.

Flavien Groyer a testé pour vous. Notre reporter a passé une nuit complète sous la tente. Une nuit très compliquée. Flavien a dormi approximativement deux à trois heures. Ce qui se voyait sur son visage. Pourtant, il l'assure. Il n'a pas fait la fête.

Le moins : la musique le soir, les camions le matin

Ce qui l'a empêché de bien dormir, ce sont les soirées sur les quais de la rive droite. Imaginez des basses et un fond sonore incessant jusqu'à 2h du matin, voire plus. Ensuite rive gauche, les balayeuses et les camions de livraison s'y sont mis également en cœur. Sans oublier le froid. Flavien du remettre un pull.

Neuf personnes avaient choisi de dormir sous la tente. Certains ont très bien dormi. Les tentes sont confortables. On se croirait même retombé en enfance avec cette impression de dormir dans une cabane.

Le plus : l'accueil, le petit déjeuner copieux, la vue sur les voiliers

Dans la soirée, avant d'aller se coucher, tout le monde a eu le droit à des petits fours. Et au réveil un petit déjeuner royal attendait les campeurs : café, croissants, pains en chocolat. L'accueil a donc été très sympathique. Et la cerise sur le gâteau, c'est la vue magnifique sur les voiliers au réveil. De quoi oublier cette mauvaise nuit.