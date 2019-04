CARTE - Armada 2019 à Rouen : comment circuler et où stationner ?

Anticipez votre venue sur les quais de Seine pendant l'Armada à Rouen du 6 au 16 juin 2019. Les organisateurs attendent 140.000 personnes par jour et le stationnement et la circulation en ville sont particulièrement contrôlés.

Rouen, France

La circulation et le stationnement seront particulièrement délicats à Rouen pendant toute la durée de l'Armada du 6 au 16 juin 2019. Sur l'ensemble des quais rive droite et rive gauche, les parkings seront totalement fermés et les voitures interdites. Il est donc conseillé aux automobilistes d'utiliser autant que possible les transports en commun pour accéder aux quais de Seine.

Où stationner ?

Parking relais du Zénith – Parc des Expositions

A la sortie de l’A13, venant de Paris ou de Caen-Le Havre, un parking de 4.200 places accueille les visiteurs pendant toute la durée de l’Armada. Les quais sont desservis par la ligne de TEOR 4 en 15 minutes de temps de parcours. Fonctionnement toute la journée, avec des derniers départs du site de l’Armada à 2h du matin.

Parking relais du Campus

Pour les visiteurs venant par l’A28 (Amiens ou Boulogne), l’A150 (Dieppe) ou la RN31 (Beauvais), un parking de 1.000 places accueille les visiteurs pendant toute la durée de l’Armada. Les quais sont desservis par la ligne de TEOR 1 en huit minutes de temps de parcours. Fonctionnement toute la journée, avec des derniers départs du site de l’Armada à 2h du matin.

Parkings gratuits :

Parking du Campus, université de Rouen-Mont Saint Aignan

Parking du Zénith

Parking Boulingrin- Place du Boulingrin

Parkings payants :

Parking des Docks 76 (Gratuit pendant 3h) - Rue Netien

Parking Relais du Mont-Riboudet Kindarena - Rue Micheline Ostermeyer

Rouen Park Cathédrale – Office de Tourisme - Place de la Haute Vieille Tour Rouen

Park Opéra – Théâtre des Arts - 93, rue du Général Leclerc

Rouen Park Hôtel de Ville – Abbatiale St Ouen - Place du Général de Gaulle

Parking Indigo - 28 Place Saint-Marc

Rouen Park Vieux Marché - Place du Vieux Marché

Parking Q-Park Rouen Square des arts - 2 bis Rue Saint-Eloi

Parking Q-Park Rouen Palais de Justice - Musée des Beaux-Arts - 12, rue Bailliage

Rouen Park Gambetta - CHU - 43, boulevard Gambetta

Parking La Madeleine - Place de la Madeleine

Indigo Park - La Pucelle - Place de la Pucelle

Parking Saint-Sever, centre commercial

Plan d'accès à l'Armada en transports en commun. © Radio France

Comment circuler ?

Les accès aux quais seront très contrôlés de 9h à 2h du matin tous les jours, y compris pour les visiteurs à pied (de toute façon, vélos, trottinettes et autres engins roulants sont interdits). Vous pourrez les repérer sur notre carte ci-dessous mais sachez que les entrées piétons seront localisées rive droite en bas du Pont Guillaume le Conquérant, au niveau du Panorama XXL et du Pont Flaubert. Rive gauche, les piétons pourront entrer en bas du Pont Guillaume et à côté du siège de la Métropole. A cet endroit, il y aura également une entrée pour les véhicules. L'autre sera basée au MIN de Rouen.

Pour bien lire la carte ci-dessous, notez que les parkings gratuits sont symbolisés par des étoiles sur fond vert.