Armada 2019 à Rouen : les mots de la voile expliqués en dix vidéos

Alors que l'Armada, rassemblement de voiliers du monde entier, se tient du 6 au 16 juin 2019 à Rouen, France Bleu vous propose une série autour du vocabulaire marin. "Les mots de la voile" : dix épisodes pour parler comme un vrai "voileux".

Une cinquantaine de voiliers du monde entier et des dizaines de milliers de visiteurs : l'Armada se tient sur les quais de Seine à Rouen du 6 au 16 juin 2019. France Bleu, radio officielle de l'événement, vous propose à cette occasion une série de dix vidéos consacrées au vocabulaire marin. Comment distingue-t-on bâbord et tribord ou la proue et la poupe sur un bateau ? Pourquoi certains mots sont-ils interdits à bord ? Comment mesure-t-on les milles marins ? Initiez-vous aux mots de la voile avec les vidéos ci-dessous.

Tous à bâbord ! Ou à tribord ?

Combien mesure un mille marin ?

Qu'est-ce qu'une frégate ?

Avoir fait les Glénans

Qu'est-ce que la proue ? Qu'est-ce que la poupe ?

Qu'est-ce qu'une goélette ?

Veiller au grain, virer de bord, louvoyer...

Lapin et corde : ces mots proscrits sur un bateau

Qu'est-ce qu'un terre-neuvier ?

Y'a "pétole" !