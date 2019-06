Armada 2019 à Rouen : Un millier de participants pour le footing des marins

Quelque mille coureurs se sont élancés ce samedi 15 juin à 8H30 rive gauche à Rouen, pour le footing des marins de l’Armada. Le parcours comprend sept kilomètres de course sur les quais, avec l'arrivée rive droite, tout près de la scène des concerts de la région, et sous un soleil éclatant.

Rouen, France

Un millier de courageux a enfilé les baskets ce samedi 15 juin, pour participer au footing des marins de l'Armada. Sept kilomètres de course sur les quais de Rouen, en compagnie des marins de tous les bateaux.

On a fait la fête hier !"

Sur la ligne de départ, il n'y avait pas que des mines très fraîches. C'était dur pour les marins mexicains, comme Lisandro, du Cuauhtémoc : "On est fatigué parce qu'on a fait la fête hier. _On s'est couché à 3H du matin_... L'objectif c'est de finir la course, juste finir."

Du coup, ce sont les marins du Shabbab Oman II qui mettent l'ambiance :

Le coup de canon lance la course à 8H30, au pied de la grande roue rive gauche. Les joggeurs s'élancent le long des bateaux, traversent la Seine sur le pont Guillaume le Conquérant. Les deux premiers à passer la ligne d'arrivée au pied du pont Flaubert : un policier de Rouen et l'adjoint au sport de la ville, main dans la main.

Contre toute attente, malgré la nuit bien arrosée et la fatigue, le premier marin est Mexicain ! Ulysse, 22 ans, est aussi l'un des membres de l'équipage du Cuauhtémoc, est arrivé septième : "Je me sens très bien. Je ne pensais pas que je pouvais atteindre cette place, que je pouvais espérer être septième. C'est peut être parce que _dans notre école on court à peu près la même distance tous les jours_. J'ai couru avec tout le monde, et je me sens vraiment bien. C'était une très bonne idée, cette course !"

Nadine de Pont-de-l'Arche n'a pas été aussi rapide, mais elle s'est quand même dépassée, et pour cause :