Armada 2019 - Emission spéciale : vos souvenirs d'Armada

Rouen - France

Du 6 au 16 juin 2019, la 7e édition de l'Armada de Rouen accueillera des dizaines de grands bateaux et des millions de spectateurs. Pour cet événement exceptionnel, Patrick Herr et son équipe nous préparent un programme d'animations et de spectacles à couper le souffle.

France Bleu Normandie radio officielle de l'Armada 2019

France Bleu Normandie est associée à l'Armada et en sera la radio officielle. Pour remplir ce rôle, un dispositif spécial est en préparation. Emissions spéciales, rendez-vous en direct, informations pratiques, reportages, toute l'équipe de France Bleu Normandie sera sur le pont pendant les dix jours de festivité mais aussi en amont.

Vendredi 11 février, la première émission spéciale Armada 2019 aura lieu de 9h à 9h45. Isabelle Le Brun recevra Patrick Herr, le président fondateur de l'association Armada. Autour de lui, une cinquantaine de bénévoles travaille à l'organisation de l'événement. Patrick Herr nous en dévoilera quelques unes des nouveautés et sans doute quelques nouveaux noms de bateaux. Au 8 janvier, ce sont 23 voiliers qui ont confirmé leur venue.

Isabelle Le Brun recevra également Bill Debruge, le responsable des programmes de France Bleu Normandie. Avec lui, c'est le dispositif de votre radio qui sera dévoilé. Nouveaux rendez-vous, reportages exclusifs, suivi des animations, mise en avant des informations pratiques, vous aurez un aperçu de ce que France Bleu vous réserve, sur l'antenne mais aussi sur son site internet et les réseaux sociaux.

Quels souvenirs vous évoque l'Armada ?

Cette année, c'est la septième édition de l'Armada. Vous avez sûrement des souvenirs, drôles, tendres ou étonnants des éditions précédentes. Partagez-les avec nous en participant à l'émission. Appelez le 02 35 07 66 66 entre 9h et 9h45 ce vendredi 11 janvier.

Pour garder le contact avec France Bleu Normandie, inscrivez-vous à la newsletter. Choisissez France Bleu Normandie (Seine-Maritime et Eure) et cochez la case “Je souhaite recevoir les informations et les offres de France Bleu”.

Inscription à la newsletter