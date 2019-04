Armada 2019 : la présence exceptionnelle de bateaux militaires

Rouen - France

Si les spectateurs viennent à l'Armada à Rouen, c'est bien sûr pour les voiliers mais c'est aussi pour les bateaux militaires. Véritables fleurons des chantiers navals de par leur conception, et de la technologie de par leurs équipements très sophistiqués, les connaisseurs pourront venir admirer des bâtiments exceptionnels sur les quais de Rouen du 6 au 16 juin 2019.

Le programme de l'Armada sur le site internet officiel de l'Armada 2019

Parmi les navires confirmés ce mardi 16 avril, la frégate de lutte anti-sous-marine française La Bretagne (D655) sera l'une des plus récentes constructions présentes à Rouen. Sortie des chantiers navals en 2016, elle a réalisé des essais en 2018 et a été déclarée apte au service actif en février 2019. Elle est équipée de missiles de croisière, de missiles surface-air et de missiles antinavire. Elle possède également une tourelle, des canons télé-opérés et des lances-torpilles. Elle peut également accueillir un hélicoptère comme un Caïman.

Le BSR Élan est un navire de services (destiné à apporter une aide et non pas à transporter des personnes) français. Ce remorqueur ravitailleur a pour mission principale le soutien logistique de la région maritime de la Manche et la mer du Nord. Il a participé à la lutte anti-pollution lors du naufrage de l’Erika en 1999, car il est équipé du système embarqué Sirène 20. Ce système anti-pollution est composé d'un tangon écarteur, d'un barrage concentrateur, d'un ensemble de pompage de 100 m3/h, et d'un réservoir flottant de grande capacité pour le stockage.

Le A960 Godetia est un navire de commandement et de soutien logistique de la Composante marine de l'armée belge. Construit en 1965, il sera sans doute le plus ancien navire de guerre présent à l'Armada.

Les chasseurs de mines M861 Urk et M857 Makkum appartiennent à la série des chasseurs de mines tripartite réalisée par la France, la Hollande et la Belgique. Ces chasseurs de mines ont été construits en coopération durant les années 1980. Ils sont équipés de robots sous-marin autonome nommés dans les marines françaises et belges « PAP » pour « Poisson Auto Propulsé ».

Le patrouilleur de service public (PSP) Pluvier, porte le nom d'un oiseau migrateur. Il fait partie de la Force d'Action Navale (FAN) et est destiné à la surveillance des pêches et de la zone économique des 200 nautiques. Il est équipé de deux mitrailleuses de 12,7 mm, et de plusieurs radars hauts-de-gamme.

Le HNLMS Snellius (A802) (Pays-Bas) est un navire de surveillance hydrographique de la Marine royale néerlandaise.Il tient son nom du mathématicien Willebrord Snellius qui a contribué à l'avancée de l'hydrographie.

Le St Albans, frégate de la Royal Navy a fait partie de l'escorte du porte-avions Charles-de-Gaulle lors de son expédition en 2016 dans le golfe arabo-persique.

Le NCSM St-John's (FFH 340), est une frégate canadienne, de la classe Halifax. Il est en service depuis 1996 et assigné à la Force maritime Atlantique, sous le Commandement de la Force maritime du Canada des Forces canadiennes et est basé au port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse.

A voir aussi : le patrouilleur Thémis (PM 41) de la Direction des Affaires Maritimes basé au port de Cherbourg. Il porte sur sa proue le marquage AEM (Action de l'État en Mer), les trois bandes inclinées bleu, blanc, rouge.