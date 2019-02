Armada 2019 : une partie de la liste des concerts annoncée, le rappeur Dadju sera présent

Hervé Morin était à Rouen à l'Hôtel de Région pour annoncer les concerts de l'Armada 2019. 28 groupes seront accueillis dont 17 originaires de Normandie. Le frère de Maître Gims, Dadju et le chanteur caennais Malo seront présents. On vous fait un point sur la programmation.

Rouen, France

Le président de la Normandie est venu à Rouen ce jeudi pour présenter les concerts organisés par la Région.

28 groupes seront présents à l'Armada 2019 entre 7 et le 15 juin dont 17 groupes Normands. Parmi les grandes têtes d'affiche, le rappeur Dadju et le chanteur caennais Malo. France Bleu Normandie vous donne un avant gout et fait la liste de la programmation.

"Nous sommes de loin le plus gros financeur de l'@ArmadaRouen avec plus de 2 millions d'euros" dit @Herve_Morin#Armada2019pic.twitter.com/1zvw0rb1cz — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 14, 2019

.@Herve_Morin Et Patrick Herr signent la convention de partenariat entre la @RegionNormandie Et l'@ArmadaRouen. Les 1ers noms des artistes qui se produiront en concert vont suivre #armada2019pic.twitter.com/LAItZRDE7j — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 14, 2019

De nombreux concerts entre le 7 et le 15 juin

Le 7 juin, c'est le groupe éléctro Deluxe qui se produira ainsi que le Girly Sweet Big Band qui reprend de grands standards des années 50.

Le 8 juin, Bafang , un groupe afro-rock, sera sur scène.

, un groupe afro-rock, sera sur scène. Le groupe Indie Pop de Caen BeachYouth se produira le 9 juin ainsi que le groupe folk-rock Jahen Oarsman. Le chanteur caennais Malo sera sur scène à la même date.

Le 12 juin , vous pourrez écouter le groupe de rock originaire de Caen Cannibale ainsi que d'autres caennais The Goaties . Côté Rouennais, le groupe MNNQNS est annoncé.

, vous pourrez écouter le groupe de rock originaire de Caen ainsi que d'autres caennais . Côté Rouennais, est annoncé. Jeudi 13 juin : Le chanteur pop de Caen Adrien Legrand, les Eurois Metro Verlaine et le groupe folk Mes souliers sont rouges viendront chanter devant vous à l'Armada. Un groupe de jazz de Granville, Mantekiya, est également au programme.

Le vendredi 14 juin, les Havrais de LittleBob seront à Rouen ! Ils ont fait la première partie de The Clash en 1975.

Un Rouennais vous fera danser le 15 juin, c'est le DJ Brookline ! Anton and the Clouds se produira également le même jour.

Enfin, Dadju, le frère de Gims, fera rapper les petits et les grands le samedi 15 juin à 21h50 !

D'autres noms d'artistes seront dévoilés dans les prochaines semaines.