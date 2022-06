Armada 2023 à Rouen : les noms des premiers voiliers dévoilés et les objectifs affichés

Objectif : 50 bateaux pour l'Armada 2023. "Nous avons déjà 13 bateaux contractualisés. Nous sommes dans le timing d'invitations", explique Jean-Paul Rivière, le président de l'Armada. À un an jour pour jour de la prochaine édition, les organisateurs affichent une confiance à toute épreuve. Prêts à tout faire pour que cet événement soit mémorable.

L'Armada, évènement festif, écolo et culturel

Parmi les noms des bateaux dévoilés, les plus connus comme le Français et le Belem mais aussi l’Atyla, l’Atlantis, l’Étoile du Roy, le Marité, le Morgenster ou encore le Santa Maria Manuela. "Ce bateau-là si vous voulez faire la fête, je vous conseille d'y aller", sourit le président de l'Armada. D'autres noms ont été dévoilés comme le Thalassa, la Recouvrance et le Tenacious.

Le Statsraad Lehmkuhl (trois mâts norvégiens, 48 mètres de hauteur) "est un navire emblématique. Il a signé une convention de sauvegarde des océans avec les Nations Unies". Un navire à vocation écologique.

"L'Armada c'est culte, emblématique de toute l'agglo rouennaise et la vallée de la Seine. C'est aussi naturellement un événement autour du fleuve, de l'eau, de la mer, comment nous allons gérer nos déchets, comment on se déplace, comment on respecte mieux notre biodiversité. C'est d'abord un événement festif et c'est très bien d'allier la dimension festive et environnemental", explique Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen.

La grande parade des voiliers aura lieu à la fin de l'Armada. Le département de la Seine-Maritime et son président Bertrand Bellanger sont mobilisés. "On veut faire jouer les solidarités entre les territoires et les solidarités humaines. Nous allons mettre à disposition un BAC pour accueillir les personnes en situation de handicap, celui de Dieppedalle", explique le président de la Seine-Maritime.

Encore quelques inconnues

Quatre cents bénévoles vont s'assurer du bon fonctionnement de cette édition. "Chaque semaine, nous recevons une dizaine de candidatures. On a identifié les bénévoles mais si vos auditeurs veulent l'être, ils peuvent se rendre sur le site de l'Armada", conclut Pierre Bellanger, vice-président chargé des bénévoles.

Tout se met en route à un an jour pour jour de l'Armada 2023. Un nouveau point sera fait à la fin de l'année pour suivre les avancées. Concernant les concerts, la programmation sera dévoilée en mars prochain. Pour la culture, Michel Bussi le parrain de cette édition a dévoilé quelques lignes du programme : un concours de nouvelles.

L'écrivain normand écrira les premières lignes, ce sera à vous de compléter. Michel Bussi espère également des spectacles, des troupes dans les rues "autour de l'Armada pour rendre cet événement encore plus populaire", conclut-il.