CARTE - Armada 2023 : comment venir, circuler et stationner à Rouen ?

C'est le plus grand rassemblement de voiliers au monde. L'Armada de Rouen a lieu du 8 au 18 juin 2023. Pendant dix jours, plusieurs millions de visiteurs vont arpenter les quais de Seine pour admirer les bateaux les plus prestigieux et saluer les équipages.

ⓘ Publicité

Mieux vaut prévoir son déplacement à Rouen. Vous vous demandez comment venir à l'Armada ? Voiture, train, avion, bus ? Comment se déplacer en ville pendant la durée de la manifestation ? Quel mode de transport privilégier : transports en commun, vélo, marche ? Si vous venez en voiture, quels sont les parkings accessibles ? Voici la réponse à toutes ces questions.

.

En voiture

Vous pouvez venir en voiture. Rouen est desservi par l'autoroute A13. Il vous faut une heure pour venir de Paris, une heure pour venir de Caen. Grâce à l'autoroute, vous pouvez arriver de Bretagne, des Pays de la Loire, de Nouvelle Aquitaine.

Si vous venez des Hauts-de-France ou même de l'Angleterre par le tunnel sous la Manche ou encore de Belgique, vous arrivez par l'autoroute A28.

Pensez au covoiturage. Pour ceux qui habitent à plus de 30 km de Rouen, c'est une façon pratique et économique de voyager. Pensez aussi à prendre le taxi.

En camping-car

Il existe de nombreuses aires de camping-cars en Seine-Maritime. Les propriétaires de camping-cars sont invités à utiliser des aires officielles et ensuite prendre les transports en commun mis en place par la Métropole de Rouen et le Réseau Astuce .

En train et en car

Vous pouvez venir en train à Rouen. La Région Normandie propose des petits prix et des réductions depuis la Normandie et Paris pour vous rendre à l'Armada. L'offre de transport est enrichie.

Vous pouvez aussi prendre le car. Une quinzaine de lignes routières régionales Nomad Car desservent l'Armada depuis des communes telles que Gournay-en-Bray, Neufchâtel-en-Bray, Clères, Barentin, Yerville, Evreux, Louviers, Bourgtheroulde.

En bateau

Pour les visiteurs qui arrivent d'Angleterre, il est possible de prendre le ferry à Portsmouth à destination de Caen, Le Havre ou encore Dieppes. Deux compagnies proposent des traversées : DFDS et Brittany Ferries. Notez que la circulation sur la Seine est interdite pendant l'Armada 2023.

En avion

Si vous venez de plus loin, vous pouvez opter pour l'avion. Vous avez la possibilité d'atterrir sur l'un des aéroports de Paris (Orly ou Charles de Gaulle) et de prendre un train à la gare Saint-Lazarre par la suite. Vous pouvez aussi atterrir à l' aéroport de Beauvais ou l' aéroport de Rouen Vallée de Seine.

.

En bus et tramway

Pour venir à l'Armada, vous pouvez prendre le bus ou le tramway. Réseau Astuce renforce son offre de transport habituelle pendant la durée du rassemblement. Vous disposez d'une ligne de tramway avec trois branches et d'une trentaine de lignes régulières. Pour plus d'information, vous pouvez appeler le 02 35 52 52 52 ou vous rendre sur le site Réseau Astuce .

A vélo

Des parcs-vélos sont prévus aux entrées du site de l'Armada pour garer et attacher vos vélos personnels. Mais la circulation à vélo, trottinettes, rollers, ou encore skateboards n'est pas autorisée sur les quais pendant la durée de la manifestation.

Vous pouvez aussi vous déplacer en utilisant les deux-roues du réseau Cy'clic .

.

Parking relais du Zénith – Parc des Expositions

A la sortie de l’A13, venant de Paris ou de Caen / Le Havre, un parking de 4200 places accueille les visiteurs pendant toute la durée de l’Armada. Site de l’Armada desservi par la ligne de TEOR 4 en 15 minutes de temps de parcours. Fonctionnement toute la journée, avec des derniers départs du site de l’Armada à 2h du matin. Fréquence de 4 à 6 minutes.

Parking relais du Campus

Pour les visiteurs venant par l’A28 (Amiens ou Boulogne), l’A150 (Dieppe) ou la RN31 (Beauvais), un parking de 1000 places accueille les visiteurs pendant toute la durée de l’Armada. Site de l’Armada desservi par la ligne de TEOR 1 en 8 minutes de temps de parcours. Fonctionnement toute la journée, avec des derniers départs du site de l’Armada à 2h du matin. Fréquence de 3 à 5 minutes.

Parking relais gratuits

Parking du Campus, université de Rouen-Mont Saint Aignan

Parking du Zénith

Parkings payants

Parking Relais du Mont-Riboudet Kindarena - Rue Micheline Ostermeyer

Rouen Park Cathédrale – Office de Tourisme - Place de la Haute Vieille Tour

Rouen Park Opéra – Théâtre des Arts - 93, rue du Général Leclerc

Rouen Park Hôtel de Ville – Abbatiale St Ouen - Place du Général de Gaulle

Parking Indigo Saint-Marc - 28, Place Saint-Marc

Rouen Park Vieux Marché - Place du Vieux Marché

Parking Q-Park Rouen Square des arts - 2 bis Rue Saint-Eloi

Parking Q-Park Rouen Palais de Justice - Musée des Beaux-Arts - 12, rue Bailliage

Rouen Park Gambetta - CHU - 43, boulevard Gambetta

Indigo Park - La Pucelle - Place de la Pucelle

Parking des Docks 76 - Rue Netien

Parking Saint-Sever, centre commercial

► Voir en plein écran

loading

Pour les personnes à mobilité réduite

Des lieux de dépose et de parking pour les personnes à mobilité réduite sont prévus sur les deux rives autour du site.

Parkings autocars

Il y aura une dépose possible place de la Haute Vieille Tour / Halle aux Toiles.