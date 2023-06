Armada 2023 : Revivez le défilé des équipages

Chaque année, l'Armada de Rouen attire des milliers de visiteurs venus des quatre coins du monde pour admirer la beauté des grands voiliers et pour vivre une expérience maritime unique. Au-delà des impressionnants navires, l'un des moments les plus attendus de cet événement exceptionnel est le défilé des équipages et des fanfares. Ce défilé haut en couleurs et en musique est un véritable spectacle qui met en valeur l'esprit de camaraderie et la passion des marins du monde entier.

Ce mercredi 14 juin, les marins ont défilé le long du quai de Seine rive gauche avant de parcourir la ville jusqu'aux jardins de l'hôtel de ville.

La foule les a suivis et longuement applaudi les uniformes militaires et les tenues civiles aux couleurs des bateaux .

Le défilé des équipages et des fanfares de l'Armada de Rouen est bien plus qu'un simple spectacle. C'est aussi un moment de partage et d'échange entre les marins et le public. Les équipages, fiers de représenter leur pays, saluent la foule enthousiaste qui les acclame tout au long du défilé.