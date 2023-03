Armada 2023 : France Bleu Normandie et 76 actu organisent une chenille géante

Bloquez votre lundi 12 juin : ce jour-là, à 18h, la Normandie va tenter de battre la Bretagne pour réaliser la plus grande chenille du monde. Née sur les réseaux sociaux, l'initiative portée par France Bleu Normandie et 76 actu a été officialisée, ce lundi, à travers une vidéo pour le moins explicite.

Tout est né en juin dernier, sur le réseau social Twitter. A St-Brieuc, lors d'un festival, une chenille s'organise et elle réunit un peu plus de 1.000 personnes. Il n'en fallait pas plus pour que l'éternelle rivalité entre Bretons et Normands s'empare du sujet, et qu'un internaute pose, naïvement, la question :

Petit à petit, la blague est devenue buzz, et la caisse de résonance de la chenille a gonflé. La chenille elle-même s'est créé un compte Twitter , a interpellé les politiques et personnalités locales. Au point de faire prendre sa guitare au maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie.

D'autres personnalités politiques ont répondu présent, ainsi que des Rouennais et des Normands, sur les réseaux sociaux. Ce lundi, la chenille quitte donc l'espace virtuel pour devenir plus que réelle. Le rendez-vous est pris : le lundi 12 juin, à 18h, pour battre le record des Bretons. En serez-vous ?