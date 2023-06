Armada 2023 : "Je vais prendre ma retraite sur le Cuauhtémoc", Marc Cotrel, président de la SNSM du Havre

"Pour la dernière, j'ai eu le droit de choisir, et j'ai demandé le Cuauhtémoc", sourit Marc Cotrel. Le président de la SNSM du Havre prend sa retraite de pilote de Seine ce 18 juin après la Grande parade de l'Armada de Rouen. Et pour l'occasion il a le droit d'embarquer sa compagne et ses enfants.

Les pilotes de Seine sont amenés à monter sur les bateaux de l'Armada pour les aider dans la navigation sur le fleuve. "D'habitude, on tire au sort les bateaux, explique Marc Cotrel. Mais là, j'ai eu le droit de choisir, j'ai demandé le Cuauhtémoc !"

"J'ai fait sept Armada depuis que je suis pilote de Seine, je suis monté sur le Thalassa, le Belem, des navires militaires... mais celui-là je ne l'ai jamais fait !" Et c'est avec émotion, qu'il embarquera avec sa femme et ses fils pour sa "dernière opération".