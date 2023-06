Armada : la prochaine édition, ce sera "en 2027" et bel et bien "à Rouen"

Le président de l'Armada de Rouen, Jean-Paul Rivière, a coupé court aux rumeurs envoyant la prochaine édition de l'Armada au Havre. Sur France Bleu Normandie, ce jeudi 15 juin, il l'affirme, elle restera à Rouen pour la prochaine édition.

La cité Océane souhaite aussi créer un rassemblement de voiliers dans deux ans, indique le président de l'Armada, mais "l'Armada, c'est à Rouen. Cela donne des envies, on ne peut pas reprocher au Havre d'avoir cette envie et on leur souhaite bonne chance", mais ce ne sera pas sous le nom Armada. Il s'agit probablement de la T all Ship Race, prévue au Havre à ce moment-là.

A la rumeur annonçant une Armada en 2028, dans cinq ans donc, pour coller à l'année de la potentielle "capitale européenne de la culture" pour la Seine normande, Jean-Paul Rivière dément : ce sera en 2027, annonce-t-il.

