Armada 2023 : le Galeon, l'une des stars de cette première journée

Ils sont déjà plus d'une dizaine. Les bateaux arrivés dès ce jeudi 8 juin à l'Armada de Rouen. Parmi eux, ils ne sont pas très nombreux à être déjà ouverts au public. Mais devant l'un des navires, il y a déjà une longue file d'attente : c'est devant le Galeon. Cette réplique d'un galion espagnol du XVIe siècle est l'une des stars de cette édition.

"On va attendre, ce n'est pas grave", dit l'un des visiteurs, dans la file d'attente. Venu de Vernon, la grosse demi-heure de queue ne le contrarie pas du tout. Une fois à bord, ils sont nombreux à s'extasier, comme ce couple de retraités, venu de Lyon : "C'est formidable, sensationnel", clame Annie. Son mari, pour qui il est difficile de se déplacer sur le bateau, mais qui a tenu à monter à bord regarde les enfants, nombreux, courir sur le pont : "C'est émouvant, mes petits-enfants aimeraient être là".

Ils sont nombreux, les groupes scolaires, à bord du Galeon. Les enfants, dont un groupe vient de Pavilly, clament tous leur plaisir d'être ici. "On voit de beaux bateaux, on peut monter à bord, on ne travaille pas..." Bref, c'est le bonheur. Ce qu'il préfèrent : "les voiles et les canons".

Les canons, ils sont un étage en-dessous, là où l'intérieur est reconstitué comme "à l'époque". "C'est magique s'exclame Christelle. Cela laisse songeur sur les conditions de vie à ce moment-là".

Comme elle, ils sont déjà des milliers à être monté sur le pont du Galeon. Avec l'arrivée de nouveaux chouchous du public, et de nouvelles ouvertures au public, les files d'attente devraient un peu s'équilibrer !