Armada 2023 : les photos des auditeurs de France Bleu de l'arrivée des bateaux

Du 8 au 18 juin, les quais de l'Armada accueillent plus de quarante des plus beaux bateaux du monde. Avant leur arrivée à Rouen les bateaux ont dû remonter la Seine. C'est l'occasion d'une 'parade' que les auditeurs de France Bleu ont eu la chance de pouvoir regarder et photographier.

Vous pouvez voir les bateaux dans les boucles de la Seine, depuis le pont de Tancarville jusqu'au pont Flaubert à Rouen en passant par Caudebec-en-Caux, Duclair, Jumièges...