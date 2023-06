Armada 2023: Revivez en images la marche des marins

Ils n'ont pas pu courir mais ils ont quand même mis l'ambiance! Les marins des différents bateaux de l'Armada et les amateurs de course à pied se sont réunis ce matin pour le footing des marins, évènement traditionnellement incontournable de la fin de l'Armada. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies, ce samedi matin, pour un kilomètre de parcours non pas de course mais de balade en raison de l'alerte pollution à l'ozone en Seine-Maritime.

Les marins mexicains du Cuauhtemoc, nombreux pour la marche. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Les marins indonésiens ont mis l'ambiance. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Les marcheurs sont partis de la rive gauche, à côté du bâtiment de la Métropole pour rejoindre ensuite le hangar 23, rive droite à Rouen. La marche a par ailleurs débuté par un aka des marins indonésiens du Bima Suci et s'est achevée en fanfare. "C'est génial de voir l'ambiance que les marins mettent, se réjouit Nathalie, qui ne regrette pas de s'être levée tôt. C'est vrai que quand on vient en balade, il y a trop de monde et là ça permet de les approcher d'un peu plus prêt."