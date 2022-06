Armada 2023 : un navire polonais arrive à Rouen ce lundi

Elle a lieu tous les quatre ans environ : l'Armada de Rouen se prépare à faire son retour, en juin 2023. À un an de l'événement, un voilier-école venu de Pologne, arrive lundi 6 juin dans la soirée à Rouen, où il sera visible jusqu'à dimanche. Le vice-président de l'Armada nous en dit plus.

À un an de l'Armada de Rouen, l'événement international qui réunit des dizaines de grands voiliers, un avant-goût a lieu cette semaine : le navire-école polonais Dar Mlodziezy nous rend visite, à partir de ce lundi 6 juin. Il remonte la Seine, depuis Honfleur jusqu'à Rouen, où il doit arriver vers 20h. Le vice-président de l'Armada, Philippe Chastres, répond aux questions de France Bleu Normandie.

Philippe Chastres, racontez nous l'histoire de ce bateau !

Il a été construit dans un chantier naval, dans le port de Gdynia, au nord de Gdansk, en Pologne. En 1980, il a remplacé un ancien grand voilier, un autre trois-mâts. Son plus haut fait quatorze mètres, et le bateau fait 109 mètres de long. C'est un très, très beau voilier et qui est venu à toutes les armadas. Donc c'est avec plaisir de l'accueillir, d'autant plus que son nom en français, c'est "le don de la jeunesse".

Une fois arrivé à Rouen, le public va pouvoir monter à bord ?

Le public pourra monter à bord mercredi et samedi (8 et 10 juin, ndlr, voir les détails en bas de l'article). Mais surtout, j'appelle le public à venir accueillir chaleureusement, ce lundi, au son d'une magnifique fanfare, vers 19h30, l'équipage et ses 80 cadets.

Quel est le but de sa venue?

C'est de lancer le compte à rebours : J -365 ! On commence à faire la fête un an avant et on commence à rêver. C'est le navire-vitrine, en quelque sorte.

Ce navire appartient à une université polonaise ?

Oui, ce bateau a été construit par un université polonaise, à Gdynia, afin de former des marins. Parce que pour être un marin de haute volée sur les bâtiments de haute technologie, il faut aussi connaître la marine à voile et toute sa subtilité, toutes ses difficultés, pour manœuvrer un grand trois-mâts comme celui-là. C'est une formation. Les 80 cadets polonais qui vont arriver à Rouen apprennent à naviguer.

Combien va-t-il y avoir de voiliers, l'an prochain ?

Je pense qu'il y aura sur l'ensemble des quais de Rouen, près d'une cinquantaine de grands voiliers et de bateaux militaires.

On rappelle qu'il y a eu six millions de visiteurs en 2019. Que vous reste-t-il à finaliser avant cette édition 2023 ?

Faire venir d'autres grands voiliers. Et l'aménagement technique du site, qui demande à peu près six mois de préparation, pour bien accueillir les visiteurs.

La prochaine édition de l'Armada de Rouen aura lieu du 8 au 18 juin 2023. En attendant, vous pouvez venir sur le Dar Mlodziezy, le mercredi 8 juin l'après-midi, et le samedi 11 juin, le matin et l'après-midi. Gratuit, sans réservation.