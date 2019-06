Armada à Rouen : record d'affluence pour le week-end de Pentecôte selon les organisateurs

Rouen, France

Malgré une météo maussade, voire capricieuse, malgré l'évacuation du site vendredi 7 juin dans la soirée, d'après les organisateurs de l'événement ce lundi 10 juin, l'Armada a fait carton plein pour le weekend d'ouverture. Selon eux, les bateaux ont attiré un tiers de visiteurs en plus par rapport à l'édition précédente.

On a fait le calcul. D'après nos archives de 2013, le premier weekend, il y avait 250 000 visiteurs par jour. Un tiers de plus ça voudrait dire 166.000 visiteurs de plus sur le weekend d'ouverture de l'édition 2019 donc 667.000 visiteurs au total depuis l'ouverture jeudi 6 juin 2019. Et l'Armada se poursuit jusqu'à dimanche 16 juin.

Philippe Chastres, directeur général de l'Armada Copier