Armada de Rouen : notez les dates et heures d'arrivée des bateaux pour l'événement maritime incontournable

Du 8 au 18 juin, l'Armada 2023 accueille près de 50 des plus beaux bateaux du monde. Avant leur accostage sur les quais de Rouen, ils devront remonter la Seine et passer le Pont Flaubert levé.

ⓘ Publicité

Leur venue est programmée entre le 6 et le 16 juin. Notez les jours et heures de leur arrivée et venez accueillir et saluer les marins. Si vous habitez le long de la Manche ou le long de la Seine, ce sera également l'occasion de les voir passer quelques heures avant.

► CARTE interactive de suivi de l'avancée des bateaux de l'Armada

Dates et heures des arrivées des bateaux de l'Armada de Rouen

Attention : les dates et heures d'arrivée sont susceptibles d'être modifiés. N'hésitez pas à revenir pour noter les modifications.

► CARTE - Armada 2023 : découvrez l'emplacement des bateaux sur les quais de Rouen

Les deux premiers à arriver sont La Licorne et le Libertalia

Mardi 6 juin

17h45 Canopée

Mercredi 7 juin

17h30 : Bel Espoir II , Charles Marie , El Galeon , Shtandart, Tante Fine , Vera Cruz

, , , , 18h15 : Etoile du Roy , Marité, Thalassa

, 18h30 : Atyla, Ring Andersen

18h45 : Crocus, Flamant, Lobelia

20h15 : Nao Victoria

21h15 : Hydrograaf, Statsraad Lehmkhul

Jeudi 8 juin

05h30 : Santa Maria Manuela

17h45 : Capitan Miranda

18h15 : Urania

19h00 : Dar Mlodziezy

19h30 : La Recouvrance, L e Français , Morgenster, Pascual Flores

L , 19h45 : JR Tolkien

20h30 : Atlantis

21h15 : Joanna Saturna

21h 30 : Etoile , Etoile Molène , L’Intrépide , La Nébuleuse, Le Renard

, , , 21h45 : Cuauhtemoc

Vendredi 9 juin

20h15 : Belem

Lundi 12 juin

19h00 : Bima Suci

Mercredi 13 juin

13h00 : Belle-Poule, Mutin, FREMM Normandie

Que vous soyez sur les quais de Rouen pour accueillir ces navires majestueux ou que vous les observiez depuis les rives de la Seine, laissez-vous transporter par l'émotion et la magie de l'Armada.

Réservez vos dates, notez les heures d'arrivée des bateaux et préparez-vous à vivre des moments d'émerveillement lors de l'Armada de Rouen 2023.

Nous vous attendons nombreux pour cette extraordinaire aventure maritime. À bientôt à l'Armada de Rouen !