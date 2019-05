VIDEO L'Hermione invitée d'honneur : "C'est Versailles qui se déplace"

La réplique de la frégate de La Fayette est l'invitée d'honneur de l'Armada 2019. Elle terminera ainsi son voyage en Normandie. Le commandant Yann Cariou en parle avec beaucoup de fierté.

Rouen - France

L'Armada 2019 accueille plus de cinquante bateaux parmi les plus beaux du monde. Voiliers et navires militaires seront à quai du 6 au 16 juin à Rouen. Parmi eux, la plus attendue est L'Hermione. C'est la première fois que la réplique de la frégate de La Fayette vient à Rouen.

Le bateau, construit à l'atelier naval de Rochefort, spécialement ré-ouvert pour l'occasion, a été achevé en 2014. En 2019, L'Hermione prépare une grande sortie "Normandie Liberté". Sa première escale a été à Cherbourg-en-Cotentin au début du mois de mai. Elle terminera par une escale à Honfleur du 17 au 19 juin.

Le 7 juin, L'Hermione passera le pont Flaubert à 21h pour accéder aux quais de Rouen pour l'Armada. Des milliers de visiteurs sont attendus. Pour cet événement exceptionnel, les visites à bord seront gratuites. Les visiteurs auront le privilège de monter à bord pour admirer les détails du navire.

