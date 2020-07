Armagnac en Fête : la 22ème édition reportée fin octobre 2021

La 22ème édition de l'Armagnac en Fête aura finalement lieu le 29, 30 et 31 octobre 2021. En raison de la crise sanitaire, l'événement est reporté. Il devait initialement se tenir le 23, 24 et 25 octobre prochain. Plus prudent, selon les organisateurs.