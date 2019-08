Le stade de Furiani à l'heure du TOP 14

Furiani, France

Une fois n’est pas coutume , le ballon ovale va ravir la vedette au ballon rond ce soir sur la pelouse de Furiani. Montpellier et Toulon vont s'affronter ce vendredi 16 août 2019 à 20h00, dans le cadre d'un match de préparation du championnat de TOP 14. Deux des meilleures équipes françaises qui s'affrontent au stade Armand-Cesari, "C'est une très belle promotion pour notre sport, dans un territoire, la Corse, qui est aussi un territoire de rugby, j'en suis convaincu" insiste Bernard Laporte, le président de la fédération française de rugby.

Cette affiche se jouera en Corse, avec des corses, puisque les deux équipes comptent chacune un insulaire dans leur effectif. Il y a tout d'abord Simon Moretti, un balanin originaire de Muro évoluant sous les couleurs du RC Toulon. Second corse présent ce soir sur la pelouse, Vincent Giudicelli originaire de Vescovato. À 21 ans, il mesure 1 mètre 84 pour 104 kilos et n'est pas peu fier d'avoir obtenu son premier contrat pro tout près de chez lui "Je ne m'y attendais pas du tout, j'étais même très surpris ! J'en suis très fier, c'est une très grande chance pour moi".

Démocratiser le rugby en Corse

Après un match international féminin Franc- Italie, puis des rencontres de U20 entre la France et l’Irlande, le "gros coup" réalisé en organisant ce match de TOP 14 constitue une étape supplémentaire dans la promotion du rugby en Corse selon Jean-Simon Savelli, le président de la ligue corse de rugby "Ce qui nous intéresse avec les gens qui m'entourent à la ligue, c'est de faire une promotion du rugby. Il faut montrer aux gens et surtout aux gamins que tout est possible".