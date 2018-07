Vous avez toujours rêvé de respirer sous l'eau ? Jusqu'à lundi, c'est possible au plan d'eau de la Gèmerie, qui propose gratuitement des baptêmes de plongée. Avec combinaison, masque et bouteilles, le tout ... dans un camion !

Arnage, France

Un camion rempli d'eau à ras bord, deux mètres et demi de profondeur, et de grandes fenêtres pour éviter la claustrophobie. On enfile la combinaison, on prend son courage à deux palmes et c'est parti pour un baptême de plongée !

C'est gratuit, et c'est jusqu'à lundi au plan d'eau de la Gèmerie, à Arnage. Avec "des sensations identiques à la plongée en mer ou en étang" selon l'organisateur Didier Lévêque, les poissons en moins évidemment.

" Et une fois dans l'eau on n'oublie pas de respirer !! " © Radio France - Thomas Larabi

Une sensation d'apaisement et de sérénité

"Le plus stressant, c'est la première respiration, après ça va mieux" débriefe Zoé, motivée pour commencer des cours à la rentrée. Elle a pu plonger avec sa maman Dorine, ravie de retrouver "cette sensation d'apaisement et de sérénité" une fois au fond du camion.

Les inscriptions se font directement au chalet, sur la base de loisir de la Gèmerie.