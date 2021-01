Arnaud Meunier, nouveau directeur de la MC2 de Grenoble, invité de France Bleu Isère

Arnaud Meunier succède à Jean-Paul Angot à la tête de la maison de la culture MC2 de Grenoble en pleine crise sanitaire et confinement des salles de spectacles. Il était en direct sur France Bleu Isère ce lundi matin.

Arnaud Meunier, 47 ans, metteur en scène était auparavant directeur de la Comédie de Saint-Etienne. Il a pris ses nouvelles fonctions au 1er janvier dans un contexte évidemment très particulier. L'invité de 7h45 est interrogé par Nicolas Crozel.

Arnaud Meunier, vous prenez vos fonctions en pleine crise sanitaire, quel étrange moment pour vous j'imagine...

Oui et c'est un étrange moment qui n'en finit pas de durer, on va dire. Là, depuis le mois de mars, on est tous dans un bateau collectif un peu étrange. Mais c'est vrai qu'arriver, changer la direction en pleine crise sanitaire, ce n'est pas forcément la chose la plus évidente. En même temps, on va dire que dans toute crise il y a une opportunité. Je suis un optimiste fondamental, donc je prends tout ce qui vient pour tenter d'alimenter cette source d'optimisme.

Qu'est ce qu'il se passe en ce moment à la MC2 ? Il y a de la vie quand même ?

Ah ben il y en a beaucoup ! Il y a trois équipes en répétition par exemple, puisque nous sommes autorisés à répéter. Même sans jouer et pour une raison simple, c'est que comme les artistes sont sous contrats et que les salles sont disponibles il faut répéter, il faut utiliser le temps qui était prévu. Par contre, comme on n'a pas le droit de donner les représentations ensuite, d'une certaine façon on met le spectacle "au frais" en attendant des jours meilleurs.

Cela doit être bizarre quand on est un artiste de répéter tout en sachant qu'on ne jouera pas ?

C'est évidemment plus que bizarre. Il y a une espèce de perte de sens qui est très étrange parce que les professionnels que nous sommes avons la sensation qu'on ne nous voit que comme des vendeurs de billets, alors que nous avons en France la chance d'avoir un réseau de théâtres publics exceptionnel et que nos missions vont bien au-delà...

Vous dites par exemple que les écoles sont ouvertes et que vous pourriez au moins accueillir les scolaires pour des représentations ?

Bien sûr. Evidemment. Et il y a d'autres pays européens qui ont fait d'autres choix : l'Espagne et le Portugal ont décidé de rouvrir les théâtres et les cinémas. Vous le constatez comme moi, on est en janvier, les soldes privés ont commencé avant les vrais soldes, les gens vont s'agglutiner dans les magasins le samedi, alors que dans les cinémas et les théâtres, on espaçait les gens. J'avais l'impression que c'était moins dangereux d'aller dans une salle voir un spectacle pendant une heure et demie que dans un centre commercial pendant 3 heures un samedi après-midi ! Après, je conçois bien que gérer une crise sanitaire comme celle-là, inédite, ça n'est pas simple mais on aimerait plus de cohérence. Et surtout je redis que la France a un réseau de théâtres publics essentiel !

A Toulouse, certains théâtres ont décidé de mettre sur internet des pièces qu'ils ont captées, et de proposer un "pass" payant d'ailleurs... vous pourriez l'envisager à la MC2 ?

La crise fait naître de nouveaux usages. Pour tout le monde. Donc c'est intéressant de voir que les usages numériques et digitaux ont explosé mais en même temps je ne pense pas que notre mission soit de se transformer en Netflix du spectacle vivant.

Cela peut être transitoire ?

Je pense que le spectacle vivant amène une émotion qu'il ne faut pas brader par le digital. Après, on peut inventer d'autres choses et notamment des temps en direct par exemple, pour préserver le frisson du direct, et puis les webinars également pour réagir à ce qu'on voit avec l'ensemble des spectateurs également. Mais le spectacle vivant a quelque chose d'irremplaçable sur le fait qu'on se retrouve tous dans une salle pour voir quelque chose qui est unique. C'est le frisson de la représentation, le frisson du théâtre, et ça je pense que c'est irremplaçable par du digital et de la vidéo.

Vous prenez la suite de Jean-Paul Angot. Dans la continuité ? La programmation est faite de toute façon...

Ah elle n'est pas faite non ! Parce qu'il y a tellement d'incertitude pour la suite qu'elle n'est pas bouclée - enfin elle est faite jusqu'au mois de juin - mais pour la saison prochaine elle n'est pas faite. L'axe principal sur lequel je vais travailler, c'est rajeunir et élargir socialement le public de la MC2. Je pense qu'il y a une urgence de ce point de vue là.