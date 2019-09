"Arrêtez de me dire ce que je dois faire !" Sienna Miller recadre les photographes à Deauville

L'actrice de 37 ans est venue à Deauville recevoir un hommage du Festival du cinéma américain, présenter son nouveau film "American woman"... et n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit de remettre les photographes à leur place. La preuve sur les planches lors du photocall devant la cabine.

Deauville, France

Elle excelle dans le nouveau film de Jake Scott "American woman" où elle incarne une mère dont la fille adolescente disparaît. Avis unanime du public deauvillais mercredi soir qui a pu le découvrir en première française lors du festival du cinéma américain.

"J'ai été payée correctement pour ce film pour la première fois en 18 ans !"

Sienna Miller a également reçu un hommage pour sa carrière démarrée il y a 18 ans et au cours de laquelle elle a déjà tourné avec James Gray ou encore Clint Eastwood. Dans "American woman", elle crève l'écran et se félicite d'avoir été pour la première fois rémunérée "correctement" ! Conséquence du mouvement metoo, auquel elle s'associe. "Ça donne un vrai sentiment de puissance et de confiance en soi de voir son travail apprécié à sa juste valeur" a-t-elle confié en conférence de presse.

Avec humour mais fermeté, elle recadre les photographes sur les Planches

Passage obligatoire pour les stars à Deauville, le photocall devant la cabine avec sa dose de glamour. Mais aussi une bonne mise au point face à la nuée de photographes. "Arrêtez de me dire ce que je dois faire !" leur a-t-elle lancé alors qu'elle signait le livre d'or de la ville.

Le reportage de France Bleu sur les planches (attention ça fait mal aux oreilles !)