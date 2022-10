"On arrive à faire manger du chou", le cuisinier landais qui fait aimer les légumes aux enfants

Mais comment faire manger des légumes à nos enfants ? La réponse, Xavier Petit-Gastaldi la garde très secrète mais accepte de nous en dévoiler un petit bout à l'occasion de la 31e semaine du goût , ce lundi 10 octobre 2022. Dans sa cantine de Misson, au sud des Landes, les enfants prennent du plaisir à manger des légumes.

France Bleu Gascogne : Quels sont les légumes les plus difficiles à faire manger aux enfants ?

Xavier : Tout ce qui est vert, c'est plus difficile. Principalement la famille des choux, c'est fort en goût, c'est dur pour les enfants. On travaille donc le chou plus longtemps, braisé. Il va perdre un peu sa couleur. On a lui donner du goût avec des oignons, un bouillon, des épices. On le sert avec une viande que les enfants aiment et on arrive à le faire passer...

Vous avez donc réussi à faire manger du chou...

Mais bien sûr on arrive à faire manger du chou d'une façon ou d'une autre. De toute façon quel que soit le légume de saison, on leur explique en affichant bien le calendrier des saisons des légumes, que si on mange ce légume c'est non seulement que c'est la saison, mais aussi que comme la nature est bien faite, ça nous amène les nutriments dont on a besoin à la saison de ce légume. Mais en règle général en taillant les légumes petit, en les assaisonnant bien, en y ajoutant des épices, ça aide beaucoup les enfants à manger.

"J'ai de bons retours des parents qui sont assez impressionnés d'entendre que leurs enfants mangent des légumes à la cantine et finalement peu à la maison"

Vous maquillez les légumes ?

Pas tant que ça. Certains légumes vont être maquillés dans une grande préparation. D'autre légumes vont être servis tel quel avec un filet d'huile de qualité qui va donner un bon goût, un peu de sel , ça peut suffire à améliorer le goût. Les enfants le mangeront davantage que si il est mal assaisonné.

Quels sont les retours des enfants ?

Ils sont contents de venir à la cantine ! Je les vois tous les jours en dehors et ils sont toujours pressés de venir manger. J'ai aussi de bons retours des parents qui sont assez impressionnés d'entendre que leurs enfants mangent des légumes à la cantine et finalement peu à la maison...

Donnez-nous envie, le menu de ce mardi midi ?

Une salade composée au thon avec une salade de saison. Des carottes de saison. En plat nous aurons des haricots verts de saison également avec un petit beurre à l'ail et un sauté de veau aux légumes. En dessert : du melon, c'est la fin de la saison mais on a encore du bon melon de Charente.

En effet, beaucoup de fruits et légumes...

On essaie d'en mettre dans les entrées, les plats, les desserts. Tout en équilibrant les menus avec des féculents et des sources de protéines.

