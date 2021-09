L'Hermione à Bayonne : la frégate attendue à partir de 14h30 ce jeudi

L'Hermione au mouillage près de l'Ile d'aix et du Fort Boyard

Le navire l'Hermione est attendu à Bayonne ce jeudi dès le début d'après-midi. L'association "L'Hermione-La Fayette" indique ce mardi des horaires "susceptibles de modification selon les contraintes portuaires et les demandes du pilote" pour la remontée de l'Adour de cette reproduction d'une frégate du 18e siècle. Les voici :

14h30 : prise de pilote

14h45 : entrée dans la passe et canonnade

15h15 : accostage

Le bateau restera en cale sèche à Bayonne pendant plus de six mois. L'association qui gère le voilier détaille dans un communiqué : "Avant de rentrer dans la forme de radoub du port de Bayonne, L’Hermione pointera sa figure de proue à l’entrée de l’Adour jeudi 16 septembre aux alentours de 14h45. Comme à son habitude, elle fera tonner les canons pour saluer le public et annoncer son arrivée. A 15h15, elle viendra s’amarrer quai Castel où elle restera pour quelques jours, afin de laisser à l’équipe de l’association Hermione-La Fayette, armateur du navire, le temps de décharger les éléments lourds du bord tels que les canons par exemple.". Alors qu'elle a subi une grosse avarie il y a quelques mois, "la frégate a pu faire l’intégralité de sa descente [depuis l'île d'Aix] vers Bayonne à la voile."