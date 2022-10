En Images - Fin de chantier en vue pour le nouveau musée du débarquement d'Arromanches

Ouvert en 1954, le Musée d'Arromanches est le premier musée construit pour commémorer le débarquement. Depuis janvier 2021, un nouveau musée sort de terre juste à ses côtés et le remplacera définitivement une fois rasé. Cette déconstruction-reconstruction d'un coût de 11 millions d'euros va permettre au Musée d'Arromanches de quasiment doubler sa surface (De 1200 à 2200 m2) et de moderniser ses salles d'expositions.

Le nouveau musée du débarquement d'Arromanches en construction © Radio France - Olivier Duc

La façade allie le béton et le verre, "le béton, symbolique des vestiges du port forcément, explique le directeur du Musée Frédéric Sommier, et le verre pour créer une transparence avec le village et avec la mer."

Dès le Hall d'entrée passé, le futur visiteur sera pris par la scénographie. "Sur le mur côté gauche, vous aurez une projection monumentale. On passera des images d'archives de la nuit du 5 au 6 juin : bombardement, largages de parachutistes, planeurs etc.."

Une salle de projection diffusera ensuite un court film avant de rejoindre à l'étage le plateau d'exposition. C'est là que seront regroupées les collections. L'un des points forts de la visite

La salle d'exposition du futur musée du Débarquement à Arromanches aura directement vue sur les vestiges du port artificiel © Radio France - Olivier Duc

"Il sera découpé en cinq séquences, explique Frédéric Sommier, de l'occupation allemande et la montée en puissance du nazisme jusqu'à la bataille de Normandie en passant évidemment par notre cœur de métier qu'est le Port artificiel d'Arromanches.

Vous serez dans une séquence, face au Vestige, où on va projeter sur dix mètres de large et trois mètres de haut en se servant d'une toile microperforée sur les vitres une image de synthèse du port en 1944. Et elle va se superposer sur les vestiges existants du port artificiel."

Au deuxième étage, un toit terrasse permettra de clore la visite sur une vue imprenable sur l'ensemble du port artificiel et sur le Village. Mais là il faudra patienter jusqu'en 2024, date de la fin de la deuxième tranche des travaux, pour pouvoir en bénéficier

Le Ier novembre prochain, l'ancien musée fermera définitivement ses portes et en mars 2023 le nouveau musée prendra le relais.

L'ancien bâtiment sera ensuite déconstruit pour reconstruire à sa place les réserves et les bureaux administratif du nouveau musée.