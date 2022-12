"Arsène Lupin et le secret de l'Opéra" : un jeu immersif au cœur du Palais Garnier avec France Bleu Paris

C'est une occasion unique de redécouvrir un des plus beaux monuments de Paris que vous propose Cultival, en partenariat avec France Bleu Paris : un jeu immersif sur les traces d'Arsène Lupin. Armés du carnet de notes de l’incontournable gentleman cambrioleur, l’enquête pourra, grâce à vous, reprendre là où Lupin avait dû s'arrêter. Vous parcourrez les magnifiques espaces du Palais Garnier pour résoudre de trépidantes énigmes et ainsi tenter de compléter l’unique enquête inachevée d’Arsène Lupin !

Et c'est bien le sublime décor du Palais Garnier qui vous guidera puisqu'il se transformera en terrain de jeu XXL pour petits et grands abritant secrets, trésors et personnages mystérieux. Retrouvez toutes les informations sur cette incroyable enquête qui commence le 21 décembre sur le site de Cultival .