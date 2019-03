Le festival Art Rock dévoile sa programmation qui devrait (une nouvelle fois) réveiller Saint-Brieuc

Angèle, Charlotte Gainsbourg, Jeanne Added, Lomepal ou encore Charlie Winston figurent parmi les têtes d'affiche du festival Art Rock les 7, 8 et 9 juin à Saint-Brieuc. Abandonné l'an dernier, l'art de rue fait son retour avec une déambulation gratuite d'une compagnie hollandaise.

Saint-Brieuc, France

Chaque année à la Pentecôte, Saint-Brieuc se métamorphose. Grâce à l'art et au rock, Art Rock. Festival né en 1983 et qui, l'espace d'un long weekend, réveille cette ville moyenne si souvent citée en exemple pour illustrer les centre-villes moribonds... L'an dernier, le Journal des entreprises, comptabilisaient 216 magasins vides ou à l’abandon dans le centre. Triste réalité...

Pourtant, à la Pentecôte donc, cette ville bretonne montre sa capacité à s'éveiller. Désertée par les voitures, Saint-Brieuc est investie par des milliers de personnes (70 000 l'an dernier), toutes générations confondues. Elles sont là pour la musique, la danse, les expositions, les spectacles de rue... Là aussi pour déguster un plat concocté par un chef étoilé installé sur les stands du collectif Rock n'Toques ou... pour engloutir un sandwich merguez-frites à 2 h du matin accompagné d'une bière coupée à l'eau du robinet. C'est Art Rock. Ce festival qui, au fil des éditions, a su attirer Miles Davis, Blur, La Fura Dels Baus, Royal de Luxe, The Pogues, Bryan Ferry, Ben Harper, Philippe Decouflé, Placebo... Et tellement d'autres. On oublie certainement les meilleurs.

Cette année, Art Rock a lieu les 7, 8 et 9 juin. L'affiche dévoilée ce vendredi mêle, une nouvelle fois, têtes d'affiches nationales, internationales et artistes émergents. En essayant de se démarquer des autres événements culturels comme l'explique Alice Boinet, la programmatrice :

"Le fait que le festival soit pluridisciplinaire et en centre ville, ce sont deux moyens forts de démarquer", explique Alice Boinet. Copier

🔥ANNONCE DE LA PROGRAMMATION 2019 🔥



Ça y est, c'est le jour J... L'heure est venue de tout vous dire 😊



Préparez vous, les 7, 8 et 9 juin prochains à Saint-Brieuc seront... SAUVAGES ! 🐾



INFOS RÉSA : https://t.co/cZIskKkNUR#SaintBrieuc#ArtRock2019#AnimalSpic.twitter.com/gbLAmMbsIn — Festival Art Rock (@FestivalArtRock) March 1, 2019

Abandonné l'an dernier à la surprise générale, l'art de rue fait son retour avec une déambulation gratuite de la compagnie hollandaise Close Act.