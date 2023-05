Art Rock : "Un festival découvreur de talents" pour le maire de Saint-Brieuc Hervé Guihard

Le festival Art Rock débute ce vendredi à Saint-Brieuc et il va durer trois jours. À l'affiche cette année : Benjamin Biolay, Christine and the Queens, Imany ou encore alt-J. On en parle ce jeudi avec le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guihard, invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Déjà bonne nouvelle, le soleil est annoncé pour tout le week-end en Bretagne. C'est mieux que l'année dernière donc ?

Hervé Guihard : Effectivement, l'année dernière, on avait eu les effets du changement climatique. On avait eu un orage incroyable avec des tonnes et des tonnes de flotte qui sont tombées en une heure. Mais la fête a quand même pu se passer. Ce qui est aussi une belle démonstration de volonté de tous les participants. Cette fois-ci, trois jours de soleil, ça va être génial.

On dit souvent qu'Art Rock lance la saison des festivals en Bretagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?

Oui, parce que ça se passe à la fin du printemps. On a tous envie de fête. On a tous envie d'un peu de chaleur et d'été. Et pour une fois, on peut se retrouver non pas dans un champ dans la campagne, mais en centre-ville. Toute la ville est complètement fermée. Art Rock c'est aussi plein de propositions artistiques dans la ville gratuites pour tout le monde.

Et ça lance aussi la saison estivale à Saint-Brieuc ?

Oui, alors nous, on a une façon de le dire. On dit que Saint-Brieuc est une fête. On a toujours une occasion de faire la fête à Saint-Brieuc. Donc, nous, ça permet de démarrer la saison et surtout, ça permet de faire voir qu'entre Rennes et Brest, et puis surtout à 2 h de Paris, il y a une des plus grandes programmations artistiques qu'on puisse trouver en France. Tous les artistes qui passent à Saint-Brieuc vont passer après dans tous les festivals que vous allez trouver en France le reste de l'année.

Quelles sont les retombées déjà pour Saint-Brieuc et au-delà ?

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait partie de ce qu'on appelle les industries culturelles et créatrices. Et ça, ça produit à peu près 6 millions d'euros de flux financiers sur un territoire comme le territoire des Côtes d'Armor. Pour la ville et l'agglomération, c'est plus de 250 salariés, c'est 260 fournisseurs dont plus de la moitié sont des fournisseurs locaux. Ce sont des hôtels pleins, mais c'est aussi tous les techniciens et toutes les personnes qui vont travailler autour. Je crois qu'il y a plus de 100.000 euros de chambres d'hôtel qui seront payées en deux jours. Donc les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une machine économique sur un territoire.

La directrice du festival Art Rock explique que l'inflation menaçait l'événement. Quel rôle la ville de Saint-Brieuc peut jouer pour aider à faire face à ces difficultés financières ?

D'abord l'argent public ça sert à rendre ce festival le moins cher possible pour les gens. C'est ça l'idée. Toutes les subventions qu'on donne, c'est pour faire en sorte que pour 30 ou 35 euros, vous puissiez voir des grands artistes qui normalement valent 135 euros minimum. Mais on s'est aperçu que ces artistes-là aujourd'hui, à la sortie du Covid, ont fait exploser leur budget et leur cachet. Ils ne jouent pas le jeu de la culture accessible et de la fête sur le territoire français. Et nous, on veut faire pression là-dessus. Il faut faire redescendre un peu ces montants-là. Parce qu'être artiste, ce n'est pas simplement être un modèle économique. C'est du lien culturel entre les gens. Et ça, ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Donc, nous, on pousse nos élus et on pousse au niveau national pour qu'il y ait une pression qui soit faite sur ce milieu-là. Et puis on répond présent, c'est-à-dire qu'avec l'argent public, on continue à soutenir et à garantir que ce festival ait lieu. On ne les laisse pas tomber du tout.

Art Rock fête ses 40 ans cette année. Vous avez donc toujours connu le festival. Quels souvenirs ?

Oui, j'ai toujours connu ce festival. Il a changé, il a évolué. Il a construit son image sur l'originalité de la programmation et en fait les jeunes originaux qu'on a pu trouver il y a 20 ans sont devenus de vraies stars aujourd'hui et ils reviennent. Ça modifie aussi ce rapport-là. Aujourd'hui, vous avez des gens très connus, qui viennent et qui ont démarré à Art Rock. Donc ça donne cette impression d'un festival qui découvre et qui transmet de génération en génération. Parce que les parents amènent leurs enfants, leurs enfants amènent leurs propres enfants. Ensuite, il y a vraiment un compagnonnage de la fête et de l'artistique qui se passe à Saint-Brieuc.

Et il n'y a pas que des concerts à Art Rock, des spectacles, et même de la cuisine...

C'est original ça quand même. On fait un festival rock, avec aussi les plus grands cuisiniers du territoire. C'est accessible et pas cher. Et puis, il y a surtout la gigantesque parade XXL qui aura lieu le 28 mai.

France Bleu Armorique est en direct du Festival Art Rock vendredi 26 mai de 16h à 18h depuis la place du Perroquet Bleu à Saint-Brieuc.