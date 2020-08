Art urbain : deux nouvelles fresques d'RNST et Pec aux Grésilles à Dijon

Et si vous alliez vous promener aux Grésilles à Dijon, pour une visite artistique en extérieur? Ce samedi 29 août 2020, après six jours de travail, le graffeur dijonnais RNST et le Lyonnais Pec ont dévoilé leurs nouvelles fresques dans le quartier. Un événement organisé par l'association culturelle Zutique Productions, une cinquantaine de curieux sont venus à la rencontre des artistes.

Le retour aux sources d'RNST, sur le pignon d'un immeuble de son enfance

On commence avec l'oeuvre d'RNST, au 1 rue Irène Joliot-Curie aux Grésilles. Vous connaissez les fresques de cet artiste dans les rues de Dijon, notamment sur les poubelles pendant le confinement. Cet artiste engagé est connu pour ses visages d'enfants masqués. Sur la façade, on découvre du noir et blanc. Des enfants au visage couvert sont représentés, répartis de haut en bas sur trois cases.

"Me retrouver à peindre cette façade ici trente ans après, c'est trop fort, je suis super ému."

A chacun son interprétation nous dit RNST : "c'est une petite chronique sociale, cela parle de pollution, de clandestinité, c'est un parallèle avec le coronavirus et pleins d'autres choses". Il n'en dira pas plus. C'est surtout un retour à sa propre enfance, "j'ai passé une partie de mon enfance ici, dans la cour derrière, mes grands-parents habitaient là, explique RNST. C'est au centre social des Grésilles où il y avait une bibliothèque que j'ai appris à dessiner en potassant des BD, c'est pourquoi il y a ces trois cases comme une BD. C'est drôle de me retrouver à peindre cette façade ici trente ans après, c'est trop fort, je suis super ému."

Pec met de la couleur et de la joie à MJC

A dix minutes à pieds, sur la face côté jardin de la sur la MJC des Grésilles (Maison des Jeunes et de la culture), on découvre une fresque multicolore : celle de l'artiste lyonnais Pec. "Ca nous fait bien plaisir toutes ces couleurs après la période qu'on vient de traverser" explique Caroline Meffe, la directrice de la MJC. L'artiste veut donner de la joie : "c'est la base même de mon travail, de mettre de la couleur. On est sur une MJC, il faut mettre quelque chose de joyeux. On sort d'une période sombre, on espère que l'on va vers la lumière. Donc oui, faut mettre un peu de lumière pour les enfants et les adultes, ça réchauffe!"

Le fameux Knar de l'artiste Pec sur la facade de la MJC des Grésilles à Dijon © Radio France - Sophie Allemand

C'est donc Zutique Productions, ceux qui ont créé le fameux MUR de Street Art à Dijon, en partenariat avec la ville de Dijon et la commission de quartier qui ont organisé et permis la résidence de ces deux artistes.

