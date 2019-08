Artannes-sur-Indre : Artannes Plage, c'est parti !

Comment étaient vos vacances ? Trop courtes, évidemment. C'est pourquoi la commune d'Artannes-sur-Indre organise demain et ce week-end, Artannes Plage. On s'y croirait avec les palmiers, les tongs, la géline et l'oie de Touraine qui piétinent le sable chaud en attendant de retrouver leur herbe.