Collection de voitures de luxe : Artcurial trouve une jaguar Type E cabriolet Série 1 en Deux-Sèvres

L'édition 2021 du salon Rétromobile de la voiture ancienne a beau avoir été reporté à 2022, les experts des enchères Artcurial ne chôment pas. Ils viennent de boucler un tour de France des collectionneurs et ont trouvé un bijou dans un garage des Deux-Sèvres : une jaguar type E cabriolet série 1.

Alors que l'édition 2021 du salon Rétromobile de la voiture de collection organisé chaque année par Artcurial a été reportée à février 2022 pour cause de pandémie de covid, les spécialistes de la célèbre maison de vente aux enchères parisienne ont mis à profit ces dernières semaines pour partir à la rencontre des amateurs de belles carrosseries, à la recherche de pépites encore enfouies dans les garages de particuliers. Pendant un mois, les experts en automobiles de collection et de luxe ont arpenté les routes du pays, et leur tour de France les a évidemment menés en Poitou.

Une Jaguar endormie dans les Deux-Sèvres

Pendant cet Artcurial Motorcar tour, ils ont rencontré 300 collectionneurs. Parmi eux, une famille des Deux-Sèvres qui n'a pas encore décidé de vendre sa collection mais qui a tout de même tenu à faire venir les experts de la maison parisienne à titre de conseils et d'expertise.

Belle surprise pour ces derniers, ils sont tombés nez à nez avec une splendide Jaguar type E, 3 litres 8 série 1 cabriolet. Un petit bijou acheté neuf chez le concessionnaire Jaguar à Paris dans les années 60 et qui n'a pas bougé. Elle est restée dans cette famille poitevine depuis toujours et n'arbore que 60.000 km au compteur.

"C'est assez rare de tomber sur des premières mains conservées dans un tel état et avec si peu de kilomètres au compteur" explique Matthieu Lamoure.

D'autant que juste à coté, les experts ont trouvé une Fiat 500 de la même qualité. On ne sait pas encore si les modèles seront présentés au prochain salon Rétromobile, mais les experts de la Maison Artcurial aimerait bien décrocher ce petit bijou.

Une voiture qui a fait sensation auprès des constructeurs et du public lors de sa présentation au salon de Genève en 1961. C'est la voiture de Belmond dans le film l'incorrigible. Enzo Ferrari disait de la Type E que c'était la plus belle voiture du monde. Dali comparait ses courbes à celle d'une femme. Quant à Franck Sinatra , il a voulu l'acheter dès qu'elle est sortie. Encore aujourd'hui le modèle fait rêver.

L'incroyable collection deux-sévrienne de M. Baillon

Ce n'est pas la première fois que ces spécialistes viennent en Poitou. En 2015 ils avaient découvert le trésor du siècle dans une grange du pays Niortais : la fameuse collection Baillon, du nom d'un entrepreneur niortais, grand amateur de belles mécaniques.

à lire aussi Un trésor automobile découvert dans un garage des Deux-Sèvres

Une collection pyramidale avec en véhicule star une Ferrari 250 California châssis court à phares carénés ayant appartenu à Alain Delon et bien d'autres modèles prestigieux comme la rarissime Talbot Lago T26 Grand Sport Aérodynamique ou la Maserati A6G Gran Sport carrossée par Frua de 1956. A l'époque, les médias avaient qualifiée la trouvaille deux-sévriene de "sortie de grange du siècle". La vente aux enchères de la collection Baillon avait atteint des sommets.

Si l'Artcurial Motorcars Tour 2021 en France est officiellement terminé, il faut savoir que les experts vont régulièrement sur le terrain, et ce toute l'année. Il leur reste encore neuf mois pour faire de jolies découvertes avant le prochain salon Rétromobile reporté à février 2022 pour cause de covid. D'ici là, les amateurs de trésors automobiles pourront découvrir quelques uns de ceux dénichés pendant ce tour de france des collectionneurs lors de la vente aux enchères prévue à Monaco le 19 juillet prochain.