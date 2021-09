Arte Mare fait sauter la banque !

Durant une petite semaine, le cinéma Le Régent et le Théâtre Municipal vont servir de support aux 8 films en compétition, aux rencontres-débats, aux expositions et aux découvertes gastronomiques. Les débats porteront sur " l'argent du cinéma " et sur " la crise, on en sort quand ? ".

« Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra ... »

Le Cinéma de Nougaro n’est pas celui de Michèle Corotti. Cette année, la présidente du Festivale di u Filmu Mediterraneu di Bastia, veut parler de l’industrie du 7eme art. Du blé nécessaire pour produire un film, du fric à cracher pour le diffuser, de la thune qui a manqué aux patrons de salle cette année à cause d’un Covid qui a fait que le public a déserté les salles.

Lors de la présentation de la 39eme édition, la Présidente du Festival a raillé les critiques faites à l’époque par des esprits chagrins (ou jaloux) qui qualifiaient Arte Mare de " festival de films arabes pour intellos ".... « et le terme arabe ne visait pas la qualité d’une production cinématographique …. »

Aujourd’hui, et avec le sourire, Michèle Corotti, la Présidente explique pourquoi Arte Mare se veut un évènement à la fois populaire & intelligent :

Michèle Corotti, Arte Mare un festival populaire Copier

L'équipe et les partenaires d'Arte Mare © Radio France - Didier Arnoux

Arte Mare réinvestira cette année le Théâtre Municipal de Bastia et le Cinéma Le Régent pour le plus grand plaisir des cinéphiles insulaires qui pourront découvrir des œuvres corses. Le cinéma corse se professionnalise de plus en plus et produit des œuvres de grandes qualités souligne Michèle Corotti

Le cinéma corse se professionnalise Copier

Arte Mare, le Festival du Film Méditerranéen, a lieu cette année du 2 au 9 octobre à Bastia.

France Bleu RCFM est partenaire de cet évènement.