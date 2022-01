ARTFX remporte le prix du meilleur film étudiant au salon des effets spéciaux à Paris

Un film réalisé par cinq étudiants d’ARTFX, (école supérieur international des métiers du cinéma, des effets spéciaux , de l'animation et du jeu vidéo) de Montpellier remporte le GENIE Award du meilleur film étudiant au Paris Images Digital Summit 2022. Un prix décerné ce mercredi au centre des arts d'Enghien-les-Bains.

Green, le film réalisé par Arielle Cohen, Louis Florean, Théo Fratissier, Camille Poiriez et Eloïse Thibaut, raconte l'histoire d'une orang-outan, et nous fait découvrir sa forêt natale de Bornéo, quand un événement inattendu va venir perturber son quotidien. Inspiré du documentaire de Patrick Rouxel, il s'agit d'une fable écologique. Green a été pensé comme une fable, documentée et poétique, pour dénoncer la catastrophe écologique de la déforestation et l'extinction progressive des espèces endémiques.

Véritable carte de visite pour entrer dans le monde professionnel, les étudiants apprennent à travailler en équipe et sont placés dans les mêmes conditions qu’en studio de production. Ainsi, à la fin de leur année, ils sont prêts à intégrer une équipe professionnelle. "La mission d’ARTFX depuis sa création a toujours été de préparer les artistes numériques de demain : 95 % des jeunes que nous formons trouvent un poste dans les six mois à un an après leur sortie de l’école" soulignent Gilbert Kiner, président des écoles ARTFX.

"Cette récompense conforte la reconnaissance mondiale d’ARTFX dans le domaine des effets spéciaux, consacrée par le classement The Rookies 2021" - Gilbert Kiner

“Cette récompense nous fait extrêmement plaisir et nous espérons que notre film aura un impact positif sur les spectateurs, explique l’équipe du film. Nous avons utilisé des technologies de pointe pour le tournage, un des points forts de notre école. Le tournage a été entièrement réalisé sur fond vert, dans les locaux de l’école sur notre campus de Montpellier »

ARTFX est une école privée, indépendante, fondée en 2004 à Montpellier par Gilbert Kiner et des professionnels passionnés issus de l’industrie du cinéma. Elle forme des jeunes talents aux métiers de l’animation 2D, aux personnages 3D, du cinéma, des effets spéciaux, du jeu vidéo et de la programmation.