Arti, la toute nouvelle boule de Noël de Meisenthal

C'est un cœur à prendre puis à suspendre à son sapin: la nouvelle boule de Noël de Meisenthal est un légume, l'artichaut. Elle a été baptisée Arti et elle a été imaginée par Nathalie Nierengarten, une jeune designer originaire du cru, petite-fille de verrier.

Meisenthal, France

Tous les ans, à peine la fièvre de Noël retombée, l'équipe du Centre International Verrier de Meisenthal se remet à l'ouvrage et pense déjà à sa prochaine boule. Après la pluie de propositions des nombreux designers qui se bousculent dans l'espoir de parvenir à faire scintiller leur talent au bout d'une branche de sapin, l'heureuse élue va prendre forme, lentement, du crayon au premier exemplaire soufflé dans la chaleur et le ronronnement des fours.

Arti, sortie du four - Guy Rebmeister / CIAV

Cette année c'est Nathalie Nierengarten qui l'a emporté. Elle travaille dans un collectif de designers basé à Sarrebrück en Allemagne, et elle est née à Meisenthal. Son grand-père a été l'un des souffleurs de verre de la mythique usine verrière qui a fermé ses portes en 1964, après plus d'un siècle d'existence. C'est avec un légume que la jeune-femme âgée de 34 ans a convaincu le centre international verrier: l'artichaut.

dans l'artichaut il y a cette dimension de coeur qui va très bien pour moi parce que travailler à Meisenthal c'est vraiment revenir au coeur de mon histoire. Nathalie Nierengarten, designer

Et cet artichaut, Nathalie en a eu l'idée après s'être remémorée les repas de Noël de son enfance où la famille dégustait des crustacés. La designer a donc commencé à dessiner des coquillages avant de poursuivre au rayon légumes anguleux, de type choux romanesco, et l'artichaut s'est naturellement imposé.

Arti au bout de sa tige - Guy Rebmeister

Arti chaude - Guy Rebmeister

Un défi permanent pour les souffleurs de verre

Chaque année, l'équipe technique du CIAV de Meisenthal se remet en question et résout une nouvelle énigme: transformer le croquis en boule de Noël avec des contraintes techniques pas toujours réalisables. La première version de l'artichaut avait des feuilles trop volumineuses et la boule était difficile à démouler. Il a donc fallu arrondir les angles et réduire son volume ce qui n'a pas empêché de devoir suer sur le moule de production.

on a décidé de faire un moule métallique en cinq parties, une pièce assez compliquée à réaliser pour les mécaniciens. Jean-Marc Schilt, responsable de l'atelier de soufflage

Arti se sépare de sa canne - Guy Rebmeister / CIAV

L'anneau de verre pour accrocher Arti au sapin - Guy Rebmeister

Arti prête à rejoindre sa boîte - Guy Rebmeister

Les sept souffleurs de Meisenthal, rejoints par des renforts de Noël, trois saisonniers et quatre stagiaires, se préparent à produire 15.000 Arti qui s'ajoutent aux 30.000 boules traditionnelles et contemporaines qui sortiront cette saison des fours du CIAV. Le Centre International d'Art Verrier a ravivé la flamme de la boule de Noël en 1999, 35 ans après l'extinction des fours industriels de la grande halle verrière.