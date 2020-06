Arti-Show feux d’artifice Prend de la hauteur pour être vu de Tous, belle idée pour colorer le ciel

L’été Oui et ça n’est pas que l’été puisqu’aujourd’hui, des feux d’artifice ou encore des spectacles féériques, la pyrotechnie se fondant dans le ciel, c’est toute l’année et ça n’est par Julien Chenu qui nous dira le contraire.

Installé depuis 2010 à Mercey-le-Grand, il a créé avec Emily, Arti-Show feux d’artifice, donc ils sont artificiers et sévissent sur tout le territoire avec soit des feux Gamme standard, prestige, diamant Plus les compléments choisis ou encore le spectacle Evasion, c’est de la pyro-symphonique.

Arti-Show est donc comme Tous ou beaucoup dans l’univers de la culture, la distraction, à l’arrêt suite au covid-19. Son agenda a été considérablement allégé et les contrats prévus annulés, alors il a pensé pour garder une distanciation et être à la vue du plus grand nombre, il a pensé à prendre de la hauteur…

De la hauteur, c’est-à-dire comme cette Société a la capacité de s’adapter et de se renouveler, de se réinventer, Emily et Julien ont pensé Aux Feux d'Artifices 360 °.

Pour se faire, ils prennent de la hauteur Sur Nacelle.

Comme leur métier spécifique est de s’habituer à ce mode d'installation tout terrain, se fondre à la topographie du lieu, ils garantissent un spectacle vu sur l'ensemble de la commune cliente, commune, particulier ou société !

Le spectacle Arti-Show pourra être admiré à plusieurs centaines de mètres à la ronde !

https://www.arti-show.fr/

Une idée nouvelle ! L’option pour le Show 360 ° !

Le site est des plus complets et détails toutes les possibilités et propositions de spectacles.

Renseignements au 03.81.81.61.22

Illuminer votre ciel juste pour un moment hors du temps et qui ne peut rappeler avec des yeux d’enfant

Que L’innocence et l’insouciance…, Ça vous dit !