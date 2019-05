Artisanat, agriculture, musique… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Dordogne, France

Il va faire chaud, ce week-end, en Dordogne !...

La 43ème édition du Marché céramique de Bussière-Badil se poursuit jusqu’à dimanche

Ce sont des jours de fête, d’émotion et de talent qui vous attendent, autour d’objet d’art ou utilitaires en faïence, en porcelaine, en grès, en terres mêlées ou sigillées. Durant ce long week-end de l’ascension, 44 passionnés sortent de leur atelier pour venir à votre rencontre et vous présenter leurs œuvres. Divers ateliers et projections vous seront proposées par ailleurs. Venez vous laisser surprendre par le savoir-faire des artisans ; la 43ème édition de ce Marché céramique de Bussière-Badil vous attend jusqu’à dimanche, avec petite restauration et buvette sur place, et vous aurez l’occasion de voter pour le Prix du public du plus beau stand.

« Bienvenue à la Ferme » en cette fin de semaine en Dordogne

En Périgord, 160 exploitations peuvent accueillir les touristes et les amoureux de la nature et de la gastronomie pour de la vente directe de produits fermiers, de l’hébergement, de la restauration ou encore des loisirs. Chaque année, certaines fermes du réseau « Bienvenue à la ferme » ouvrent leurs portes au grand public à l'occasion du Printemps à la Ferme et proposent de nombreuses activités. Pour cette nouvelle édition qui se déroule jusqu’à dimanche, plusieurs producteurs ont choisi d’ouvrir leurs portes et de partager avec vous leur savoir-faire et leur patrimoine.

• Le Domaine de Rapatel à Villefranche-du-Périgord, samedi et dimanche de 10h à 17h

• La Ferme du Moulin Haut à Terrasson-Lavilledieu, samedi

• La Ferme Andrévias à Sorges, samedi de 9h30 à 19h (avec un petit marché de producteur, des dégustations tout au long de la journée et la visite des nouveaux bâtiments d’élevage.)

• & Le Domaine de la Tuque à Biron, dimanche de 10h à 18h.

Plus de 50 Artistes et Artisans d’Art sont au cœur de la Bastide de Monpazier jusqu’à dimanche

Nouveau lieu, nouvelle formule, pour cette 11ème édition du Salon des Métiers d’Art de Monpazier. Venez à la rencontre des Artisans d’Art du Grand Bergeracois ! Que vous soyez seul, entre amis ou en famille, ces professionnels vous accueilleront et vous feront partager leurs expériences et leurs univers. Vous pourrez découvrir les secrets de leurs créations et prendre le temps de la discussion autour de ces Métiers uniques. Tapissiers-Décorateurs, Verriers, Tisserands, Céramistes, Tailleurs de pierre, Encadreurs, Bijoutiers, Stylistes et autres savoir-faire de l’artisanat d’Art et des Arts visuels vous attendent. Sont présents en boutiques et sous chapiteaux les professionnels du Réseau Métiers d’Arts du Grand Bergeracois. Découvrez également les artisans sélectionnés pour cette occasion par le Réseau dans les catégories « Jeunes créateurs », « Région » et « Hexagone ». Cet événement fait la part belle aux rencontres, aux découvertes et aux coups de cœur. Rendez-vous jusqu’à dimanche à Monpazier pour ce Salon des Métiers d’Art.

Le temps de ce week-end, le cœur de ville de la Capitale du Périgord Noir offre son décor naturel à « Sarlat Swing It »

Pour cette 3ème édition, des groupes de jazz, folk et swing ouvrent le bal de la saison estivale à venir… La formation « Red Fish Jazz trio » ouvrira en déambulation le festival, ce samedi matin, avec un répertoire New Orleans et standards revisités avec de l’énergie et une pincée d’humour. Le soir, une note résolument Swing déferlera sur la place de la Liberté avec « The Bungalow Sisters ». Robe rouge crayon pour un look Pin-up des années 40, rouge à lèvres écarlate et talons hauts, les trois voix des Bungalow Sisters s'uniront en un swing chaloupé et millimétré et vous invitent à un voyage dans le temps. Histoire d’être dans l’ambiance, les restaurants et les bars de la place sont invités à s’habiller dans le style de ces années d’après-guerre. Vous également ! Un stand de vêtements vintage occupera un espace sur la place, et un salon de coiffure s’occupera des coiffures de ces dames avec des chignons bananes, chignons hauts et ruban… Pour clore ce week-end, le trio « Rien dans ton Folk » se produira ce dimanche matin place Boissarie. Guitare, banjo et contrebasse donneront la marche à suivre. L’association « Sarlat Line Danse » fera quant à elle des démonstrations de danse en ligne, dans une ambiance folk / country, toute la matinée sur la place de la Liberté. « Sarlat Swing It » est une manifestation gratuite qui vous attend donc tout au long de ce week-end.

Un « Bal Rital » est annoncé dimanche dans le Haut-Périgord noir

En collaboration avec le comité des fêtes de Saint-Agnan et dans le cadre du festival « Paratge », un concert vous attend ce dimanche à 16h à la Salle des fêtes du bourg de Saint-Agnan, à Hautefort. Ce concert vous propose en fait un « Bal Rital », afin de vous offrir de découvrir la musique du Sud de l'Italie avec ses tarentelles endiablées… Le Bal Rital est une véritable fête populaire, mélangeant musique et danses qui sont au cœur de la culture italienne populaire. Le spectacle s'ouvre avec la fanfare poilue, en acoustique et en costume, qui ouvre la voie au concert de Télamuré, accompagné de sa danseuse recréant avec le public le cercle sacré de la tarentelle. Tout le monde est convié à danser, mais vous pouvez aussi regarder ! La soirée se terminera avec une surprise de taille, puisque le retour de la fanfare calabraise amène le bal des géants : un couple de marionnettes hautes de 3 mètres, dignes incarnations de la légende qui voudrait qu'un prince Maure ait épousé une jeune fille du sud de l'Italie, inaugurant une nouvelle ère de paix dans la région…. L’entrée est à 10 euros pour ce « Bal rital » qui vous attend à Hautefort, à la Salle des fêtes du bourg de Saint-Agnan ce dimanche à 16h.