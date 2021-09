The Artist : le groupe Rouquine, dont fait partie le Mayennais Sébastien Rousselet, écrase la concurrence

Le groupe Rouquine, dont fait partie le Mayennais Sébastien Rousselet, a raflé la plupart des votes ce samedi soir dans l'émission The Artist, présentée par Nagui sur France 2. Le duo a interprété un de ses titres "Mortel", une chanson engagée sur le thème du cancer. Rouquine a terminé en tête de cette nouvelle épreuve de l'émission et se qualifie donc pour la suite de l'aventure.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une prestation saluée par le jury

Le Mayennais, Sébastien Rousselet, originaire de Bierné-les-Villages, et son acolyte Nino Vella faisaient partie des neuf candidats qui s'affrontaient ce samedi soir dans cette nouvelle étape de The Artist. Ils ont su convaincre le jury et ont obtenu de très bonnes notes, les propulsant en tête du classement : Pascal Obispo et Gaëtan Roussel leur ont attribué un 9/10, et Bénabar un 10/10. Rouquine a donc terminé en tête des groupes qui se sont qualifiés pour la suite de l'émission, trois des 9 candidats ont été éliminés ce samedi soir.