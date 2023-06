Artothèque de Thonon-les Bains : emprunter une œuvre d’art et exposer là chez vous

Installée au rez-de-chaussée de la médiathèque de Thonon-les-Bains , la nouvelle artothèque propose une collection de 76 œuvres à emprunter. Elles sont accrocher sur les murs ou cacher dans un meuble à panneaux coulissants. Pour les découvrir, il faut être curieux et ne pas hésiter à fouiller pour trouver son bonheur. "Ici, on n’est pas dans un musée, explique Solveig Trévisan, la responsable de ce tout nouveau lieu. Chacun peut décrocher les œuvres, les regarder et s’il le souhaite, repartir avec pour la ramener à la maison."

Casser le côté élitiste de l'art

Ce principe de l’artothèque est apparu en France il y a plus de 60 ans. Mettre à disposition des œuvres d’art pour les emprunter et les accrocher chez soi est une façon de démocratiser l’art contemporain. "L’intérêt est de pouvoir permettre à tout le monde d’avoir accès à l’art contemporain et d’enlever son côté : un peu trop élitiste", explique Solveig Trévisan.

Magali, une habitante de Thonon, s’est laissé séduire par le principe. "Avec mes enfants, nous en avons loué un tableau que nous avons mis dans le séjour pour en profiter", raconte-t-elle. "Cela permet de changer le décor de la maison et de faire découvrir l’art aux enfants. C’est super intéressant."

La collection de l’ artothèque de Thonon-les-Bains se compose de 76 œuvres confiées par des artistes et issues de la collection d’un mécène

L’abonnement est de 20 euros par an (40 pour les personnes domiciliés hors de Thonon) avec la possibilité d’emprunter jusqu’à deux œuvres à la fois pour une durée de deux mois