Artouste ouvre ce samedi 25% de son domaine

Avec une semaine de retard la station d'Artouste va ouvrir ses pistes ce samedi. La nouvelle télécabine de la Sagette est prête.

Après La Pierre Saint-Martin et Gourette la semaine dernière, Artouste ouvre enfin ses pistes. La station se lance donc avec une semaine de retard, la nouvelle télécabine n'était pas prête le week-end dernier.

Annonce du maire

C'est le maire de Laruns Robert Casadebaig qui annonce l'ouverture. Il explique que les vérifications de la nouvelle télécabine de la Sagette ont pris plus de temps que prévu "c'était un chantier très lourd et très complexe, il y avait bien des choses à faire et comme on savait qu'on était dans un délais très contraint le week-end dernier c'était trop juste". L''ouverture a été validée par la Préfecture , la nouvelle télécabine a été entièrement refaite.

C'était un chantier très lourd et très complexe — Robert Casadebaig le maire de Laruns

Le maire de Laruns explique le chantier de la télécabine

À peine 25% du domaine ouvert

Ne vous attendez pas à un très grand domaine ce samedi. À peine 25% des pistes ouvrent, il n'y a pas de neige sur le versant sud. Voici les pistes sur lesquelles vous pourrez skier : la rouge des Sorbiers, la bleue Herrana, la bleue Arracou, la piste verte du retour à la station et la piste bleue des Perdrix. Toutes les infos sont à retrouver ici. À vos skis !

