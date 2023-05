Ascension : des taux d'occupation de presque 100 % pour les hôtels de la Côte d'Opale

Quatre jours de week-end (pour ceux qui font le pont), ça ne se refuse pas. Surtout avec une météo comme celle-ci. "Grâce au beau temps et la proximité, on est pratiquement à 100 % de taux d'occupation sur la Côte d'Opale", se félicite Pierre Nouchi, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie-restauration (UMIH) dans les Hauts-de-France, qui précise que beaucoup de visiteurs se sont décidés à la dernière minute, vu la météo plus capricieuse de la première quinzaine de mai.

15 000 postes de saisonniers à pourvoir

Parmi les villes du littoral qui tirent leur épingle du jeu en ce week-end de quatre jours : Calais, avec son dragon mécanique et son front de mer rénové, mais aussi Dunkerque, avec les Quatre jours de Dunkerque . Il y a aussi classiquement Berck et le Touquet, avec beaucoup de monde sur la plage ces jours-ci.

La saison commence bien pour les professionnels du tourisme, mais une inquiétude demeure : y aura-t-il suffisamment de saisonniers cet été dans les restaurants ? "Il y a 15 000 postes à pourvoir dans la région, il y a une grosse pénurie et c'est très compliqué", explique Pierre Nouchi, invité ce jeudi du 6-9 de France Bleu Nord .

Alors que certains saisonniers préfèrent aller travailler en Belgique parce qu'ils y sont davantage payés, Pierre Nouchi estiment que les restaurateurs français ont déjà augmenté leur salaire. "Lorsqu'une personne est intéressée, la direction est prête à mettre de l'argent, et les horaires peuvent être aménagés", assure Pierre Nouchi, qui tacle la "concurrence" de la Belgique où "ce n'est pas très carré" : "Quand un employé rentre chez nous il est déclaré du début à la fin avec toutes ses heures travaillées", conclut le président de l'UMIH dans les Hauts-de-France.