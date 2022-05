Ascension : la fréquentation "au mieux" dans les Vosges, selon le président des Gîtes de France en Lorraine

Les gîtes des Vosges affichent quasi complet en ce week-end de l'Ascension. Les touristes étrangers sont de retour, et la fréquentation s'annonce très bonne cet été, selon le directeur des Gîtes de France en Lorraine, Christophe Rey.

Vous avez prévu un séjour de dernière minute dans un gîte des Vosges pour le week-end de l'Ascension qui démarre ce jeudi 26 mai ? Ne traînez pas, la plupart d'entre eux affichent déjà complet ! "On est régulièrement confrontés à des annulations de dernière minute, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde", constate Christophe Rey, directeur des Gîtes de France en Lorraine.

La clientèle étrangère de retour

La fréquentation touristique s'annonce très importante dans les Vosges cette fin de semaine, dans le massif mais aussi dans l'ouest du département, habituellement moins prisé des visiteurs. "La plupart des vacanciers viennent de la région, du Grand Est ou d'un peu plus loin", détaille Christophe Rey. "Mais on a aussi une remontée de la clientèle étrangère, de manière vraiment forte. On rejoint les niveaux historiques atteints avant la crise sanitaire, avec 20 à 30% de la clientèle venant d'autres pays", principalement la Belgique.

L'inflation et la hausse des prix du carburant ne pèsent pour l'instant pas trop sur les réservations. "Le prix des gîtes ne change pas, le seul poste de dépense qui augmente pour nos clients, c'est le trajet jusqu'à l'hébergement", rappelle Christophe Rey. "Le gîte représente une valeur sûre, une valeur refuge pour les touristes. Dans la majorité des hébergements, la location inclut l'électricité et le chauffage, donc pas de risque de mauvaise surprise, d'autant que l'hiver est derrière nous."

La saison s'annonce bonne dans les Vosges

Le reste de la saison touristique s'annonce tout aussi excellent pour les gîtes, se réjouit Christophe Rey. "Les réservations démarrent fort, les touristes s'y prennent très à l'avance pour trouver l'hébergement qui leur convient le mieux. Plus on s'éloigne de la crise sanitaire, plus les réservations sont prises tôt, au point que les délais moyens sont multipliés par deux." Mais pas de panique assure Christophe Rey, il reste encore de nombreux gîtes à louer pour l'été dans les Vosges.