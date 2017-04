ASNL : Christophe Maé en tête d'affiche des 50 ans du club le 8 mai au Zénith de Nancy

Comme France Bleu le révélait dès le 2 avril, l'ASNL a décidé d'avancer le spectacle célébrant ses 50 ans. Il aura lieu au Zénith de Nancy le 8 mai avec notamment Christophe Maé à l'affiche. Les abonnés du club sont invités.

France Bleu Lorraine vous l'annonçait en exclusivité dès le 2 avril, l'ASNL a décidé d'avancer la date du spectacle de ses 50 ans, prévu dans un premier temps le 20 mai après le match face à Saint-Etienne lors de la dernière journée de championnat. Pour des raisons sportives et techniques, cette soirée anniversaire sera organisée le lundi 8 mai au Zénith de Nancy. Les abonnés sont invités à venir écouter Plastic Bertrand, Zouk Machine, Emile et Images, Fatal Bazooka et Christophe Maé, soit un artiste par décennie.

50 ans de musique et de football

La musique, un bon moyen de retracer ses 50 ans selon Nabil El Yaagoubi, stadium manager de l'ASNL :

On le sait à travers la composition de nos abonnés. On a des enfants de moins de 12 ans, des personnes âgées. Pour toucher tout le monde, ce qui nous a semblé le plus pertinent, c'est de construire un plateau autour de la programmation du Top 50."

L'animateur du Top 50 Marc Toesca sera présent. Les concerts seront entrecoupés de petits films retraçant ces décennies dans la société mais aussi à l'AS Nancy Lorraine.

Gratuit pour les abonnés

Les 13.500 abonnés du club sont invités à ce concert qui aura lieu le 8 mai à partir de 20h30. Ils pourront dès maintenant retirer leurs places à la billetterie du stade ou à la boutique éphémère du Saint-Sébastien. Plusieurs milliers de place seront à vendre à un tarif unique de 30 euros.

Mais alors, pourquoi ne pas avoir modifié la date de cette fête ? Les obstacles étaient surtout techniques même si la situation sportive du club n'a pas arrangé les choses :