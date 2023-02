Assistez gratuitement au Carnaval de Nice, à la Fête du Citron de Menton et le Festival des jeux de Cannes

Le Carnaval de Nice en mode gratuit

Le Carnaval de Nice est gratuit mais il faut être déguisé de la tête au pied (un masque ne suffira pas !) et il faut quand même retirer un billet gratuit en allant à la billetterie du Paillon (attention les places sont limités). Ce sont des places debout.

Le moyen le plus sûr pour assister gratuitement aux Corsos et aux Batailles de Fleurs bien installés dans les tribunes de la place Massena, c'est de jouer sur France Bleu Azur. Des jeux spéciaux tous les jours de 6h à 19h !

Pas de question, pas d'énigme mais juste le plaisir de vous inviter au plus grand carnaval de France

Lors du Carnaval de Nice, il y a de nombreux évènements et de nombreuses animations gratuites. L’accès au Village du Carnaval de Nice est gratuit à partir du vendredi 10 février (Square Leclerc, Promenade du Paillon) tous les jours jusqu'au 26 février de 11h à 18h. Le programme des animations est ICI avec des concerts, des ateliers pour les enfants, des concours de cuisines niçoises...

Un grand bal gratuit à l'opéra de Nice "Le bal du Veglione" - Samedi 25 février à 19h

L’univers de l’opéra baroque, propice aux déguisements et travestissements de toutes sortes, s’accorde bien avec la tradition carnavalesque.

L’ambigüité vocale qui le caractérise accentue les jeux de masques et questionne les rôles respectifs de chaque sexe.

L’Opéra de Nice est, aux XIXe et XXe siècles, le cadre privilégié des bals masqués organisés pour Carnaval.

Renouons avec cette tradition et retrouvons-nous lors du Carnaval le 25 février pour un bal masqué sur scène.

Une grande fête pour petits et grands, jusqu’au bout de la nuit à travers l’histoire du bal, du costume et de la musique.

Lors de ce bal, différentes sessions vont se succéder, nous vous invitons à prendre place dans la machine à voyager dans le temps : le classique bal viennois – le bal « musette » – les années disco, pop, rock, ainsi que de la musique électro avec un DJ.

Une seule condition : venir costumé !

Un événement gratuit, sur réservation à la billetterie de l’Opéra de Nice à partir du mardi 7 février 2023.

Pour plus d’informations : 04 92 17 40 79 ou sur opera-nice.org

Un concert Big Band à l'opéra de Nice - Mercredi 22 février à 20h

Le Big Band Interdirections de la Ville de Nice (composé de musiciens de la Musique de la Garde Municipale, de l’Opéra et du Conservatoire) donnera un concert aux couleurs des « musiques du monde » à l’Opéra le mercredi 22 février à 20 h 30. Une Opération labellisée « Nice Capitale européenne de la Culture ».

Concert gratuit sur réservation, placement libre. Réservation : bigband-protocole@ville-nice.fr

Participez aux émissions spéciales de France Bleu Azur en direct du Village du Carnaval de Nice :

"On n'est pas à l'abris d'faire une bonne émission" - Vendredi 10 février de 12h à 13h

Willy Rovelli et Fabien Emo animent l'émission en direct de Nice. Participez à l'émission et rencontrez celui que vous écoutez tous les jours à la radio et que vous suivez dans Fort Boyard sur France 2. Ecoutez le REPLAY

Les Azuréens qui donnent envie de sortir - Vendredi 10, Lundi 13, Mardi 14, Mercredi 15 et Jeudi 16 février de 17h à 17h30

Arno Visconti et les acteurs du Carnaval de Nice présentent l'ensemble du programme partout dans la ville. Au delà des Corso et des Batailles de Fleurs, découvrez les expos, les concerts, les surprises de cette 150ème édition.

Week-end spécial "Carnaval de Nice" - Samedi 11 et Dimanche 12 février de 10h à 12h

Nicolas Mérou, Quentin Lacrome, Thierry Mesnages et Jean Rinaud sont direct du Village du Carnaval de Nice mais aussi de partout dans la ville pour faire monter l'ambiance. Des invités, des reportages et des jeux toutes les heures pour gagner vos places pour assister au Corso et aux Batailles de Fleurs.

Vivez en direct la Parade des 150 ans du Carnaval de Nice - Samedi 11 février de 14h à 16h

Nicolas Mérou et toute l'équipe de France Bleu Azur donne la parole au public de cette parade pour la décrire et la faire vivre à tous les habitants de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Puisque cette émission spéciale est diffusée en simultanée sur France Bleu Azur, France Bleu Provence et France Bleu Vaucluse.

Les motifs d'agrumes de la Fête du Citron de Menton

Cette année encore, la ville de Menton ouvre gratuitement les jardins Bioves (face au Palais de l'Europe de Menton) afin de découvrir les sculptures éphémères faites d'oranges et de citrons. C'est la tradition depuis 1936 !

Des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes…

Entrée libre à partir du samedi 11 février à 14h, puis tous les jours jusqu'au 26 février 2023.

L'entrée au salon de l'artisanat et au festival des orchidées est également gratuite.

Pour assister gratuitement aux Corso (de jour le dimanche ou de nuit le jeudi) participez aux émissions de France Bleu Azur avec des dizaines de places à gagner du samedi 11 au 26 février 2023.

Participez aux émissions spéciales de France Bleu Azur en direct de la Fête du Citron de Menton :

Week-end spécial "Fête du Citrons de Menton" - Vendredi 17 de 16h à 18h et Samedi 18 de 10h à 12h

Arno Visconti et Thierry Mesnages reçoivent celles et ceux qui font la Fête du Citron de Menton. C'est l'occasion de découvrir les animations (spectacles, concerts, visites guidées) liée à l'évènement. Assistez aux émissions, rencontrez l'équipe de France Bleu Azur depuis le studio installé au cœur des jardins Bioves de Menton (face au Palais de l'Europe)

Le Festival International des Jeux de Cannes devient payant !

Pour les grands joueurs, un pass 3 jours est disponible au tarif de 27€.

Pas pour les auditeurs de France Bleu Azur ! L'évènement qui réunit au Palais des Festival de Cannes tous les éditeur et créateurs de jeux est victime de son succès. L'affluence devient tellement importante que la ville de Cannes l'organise de façon différente. Alors oui il devient payant pour les adultes (un droit d’entrée de 10€ pour la journée sera demandé aux festivaliers âgés de 16 ans et plus) mais il est plus grand avec nouvel espace extérieur pour plus d'animations, de tests de jeux et de parties.

Pour les moins de 16 ans, l’accès reste gratuit et se fera sur invitation. Un titre d’accès est obligatoire. Vous pourrez passer commande de ce billet à 0€ en ligne ou au guichet (Les pièces d’identité seront systématiquement demandées à l’entrée. Toute sortie est définitive.)

Vous avez entre 16 et 18 ans ? Le Pass Culture vous offre votre entrée au Festival !

J’en profite !

Durant les vacances scolaires de février (du lundi 13 au dimanche 26 février 2023) France Bleu Azur vous offre de très nombreuses entrées pour le Festival International des Jeux de Cannes.

Participez aux émissions spéciales de France Bleu Azur en direct du Festival International des Jeux de Cannes :

Week-end spécial "Festival International des jeux de Cannes" - Samedi 25 et Dimanche 26 février de 10h à 12h

Thierry Mesnages vous fait découvrir les nouveaux jeux présentés à Cannes et va la rencontre des visiteurs passionnés par les jeux de sociétés. Assistez aux émissions, rencontrez l'équipe de France Bleu Azur depuis le studio installé au cœur du Palais des Festivals de Cannes.