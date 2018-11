Toulouse, France

Le deuxième acte du spectacle "Le Gardien du Temple" de la compagnie la Machine a commencé sur la place du Capitole, ce vendredi 2 novembre à 11h. Ariane, l'araignée géante qui s'était animée la veille à l'Hôtel-Dieu de Toulouse, est venue réveiller Astérion le Minotaure.

L'araignée arrive sur la place du Capitole et sonne le début du 2e acte #gardiendutemple#lamachine@Toulousepic.twitter.com/dersLyKMzw — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) November 2, 2018

Un réalisme frappant

Au rythme de la musique produite par l'orchestre et sous l’œil avisé de son créateur François Delarozière, le Minotaure a commencé par se lever et se tourner vers l'araignée qui faisait son apparition à l'autre bout de la place du Capitole. Mi-homme mi-animal, la machine de 13 mètres de haut, pesant 47 tonnes et créée spécialement pour ce spectacle de quatre jours à Toulouse, a fait ses premiers pas devant la mairie avant d'aller déambuler dans les rues, scellant la scène 1 de l'acte II qui aura duré une demi heure.

La scène 2 va se dérouler dans les rues de Toulouse entre 15h et 16h30, les spectateurs devront choisir entre aller voir le Minotaure ou l'araignée. Puis la soirée sera dédiée à la scène 3 et à la fin de cet acte II : Ariane va aller piquer Astérion. Mais impossible de savoir précisément où ça va se passer. Le parcours précis est dévoilé au fil de la journée par les organisateurs.

Extrait du livret du spectacle

À TÉLÉCHARGER - Le livret du spectacle