Astérix s'offre un coup de jeune avec son 38e tome, "La Fille de Vercingétorix"

Astérix, c'est la potion magique des libraires : le 38ème album d’Astérix le Gaulois qui sort ce jeudi 24 octobre est assuré d’être le livre le plus vendu en France de l’année : 5 millions d’exemplaires tirés, dont 2 millions pour la France, le reste pour l’international.

A 60 ans Astérix s'offre un coup de jeune

Pour le 60ème anniversaire de l’apparition d’Astérix, le 29 octobre 1959 dans les pages du N°1 du magazine "Pilote" le nouvel album innove : pour la première fois, Astérix et Obélix ne sont pas les vedettes, mais une bande d'ados.

Comme son nom l’indique, "La fille de Vercingétorix" met en scène la fougueuse Adrénaline, une ado gauloise rebelle à la natte rousse, aux faux airs de Greta Thunberg. Un pur hasard, assurent les auteurs.

Albert Uderzo reste l'empereur de la BD

Après avoir signé 15 albums avec René Goscinny (décédé en 1977), Albert Uderzo a passé la main en 2009 au nouveau duo d'auteur Ferri et Conrad. Ils ont imaginé et signé quatre aventures : "Astérix chez Les Pictes" (2013), "Le Papyrus de César" (2015), "Astérix et la Transitalique" (2017) et "La Fille de Vercingétorix" (2019).

Mais Albert Uderzo, âgé de 92 ans reste toujours à la tête d'un véritable empire malgré les sept années de conflit qui l’opposait à sa fille Sylvie.

En 2007, Sylvie et son époux sont remerciés. La jeune femme s'oppose alors l'année suivante à la vente à Hachette Livre avant de finalement céder ses parts en 2011 pour 13 millions d'euros. Enfin après le non lieu en 2013 suite à sa plainte contre X pour abus de faiblesse au préjudice de ses parents qui ont autorisé l’éditeur à écrire de nouvelles aventures d'Astérix, les deux parties se réconcilient.

BD, parc de loisirs, serviette de plage, ou porte-clés

Publiées au rythme d’un album tous les deux ans, les "Aventures d’Astérix" ne connaissent aucun équivalent dans le monde de l’édition française, toutes catégories confondues : c'est le livre le plus vendu en France. En 60 ans, 380 millions d’albums ont été vendus dans le monde traduits dans 111 langues et dialectes différents.

Mais a cela s'ajoute les produits dérivés : serviettes de plage, puzzles, jeux vidéo, porte clef et même pot de yaourt ou de Nutella. Ouvert en 1989 dans l’Oise, le parc Astérix est le parc de loisirs le plus visité derrière Disneyland Paris.

Neuf dessins animés et quatre films

La bande dessiné a été adapté dans neuf films d'animation. En 1967 "Astérix le Gaulois", dépasse les deux millions de spectateurs sur grand écran. Les huit autres dessins animés (Astérix et Cléopâtre, les 12 travaux d’Astérix...) ont connu le même succès et la dernière adaptation en 2014, Astérix : Le Domaine des dieux, est réalisée en 3D.

En 1999 "Astérix et Obélix contre César", réalisé par Claude Zidi, avec Christian Clavier et Gérard Depardieu attire neuf millions de spectateurs, suivi en 2002 par Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. Le film d'Alain Chabat fait rire 14,5 millions de Français. Au total, les quatre longs-métrages de la série comptabilisent près de 50 millions d’entrées au box-office français.

Une planche d'Astérix vendu 319.500 euros

Le prix record aux enchères pour une planche d’Astérix a atteint 319.500 euros en 2017 chez Sotheby’s. Extraite de l'album Astérix : Le Devin, elle a été dessinée à l’encre de chine par Albert Uderzo en 1972. On peut y reconnaître la célèbre peinture de Rembrandt, La Leçon d'anatomie.